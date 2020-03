Izraelben a mobiltelefonjukkal követik nyomon a potenciális fertőzötteket

Izraelben a kormány szükségrendelkezése szerint mától nyomon követhetik a fertőzésgyanús, illetve igazoltan fertőzött emberek mobiltelefonjait, hogy megállapíthassák mozgásukat és azt, hogy kikkel kerülhettek kapcsolatba.

A kormány egyhangúlag hagyta jóvá a technológia használatát, amit eredetileg a terrorelhárítás céljaira fejlesztettek, és amelynek a bevezetését máris bírálják a személyiségi jogok védői.

Benjamin Netanjahu miniszterelnök már a hétvégén felvetette a technológia bevezetését, amit szerinte az indokol, hogy így figyelmeztethetnék a potenciálisan fertőzöttekkel kapcsolatba kerülteket. Hétfőn aztán már be is jelentette a monitorozást, amit tájékoztatása szerint most harminc napig folytatnak.

"Izrael demokrácia, így fenn kell tartanunk a közérdek és az egyéni jogok közti egyensúlyt. Ez az eszköz nagy segítséget nyújt a betegek felkutatásához és a vírus terjedésének megállításához" - mondta. Az intézkedést a vészhelyzeti felhatalmazásával élve, a parlamentet megkerülve vezette be.

Az intézkedés bírálói szerint a döntéssel aggasztó precedenst teremtettek, mert egy ilyen lépést "hosszas vita, nem pedig rövid beszélgetés" után szabadna csak bevezetni. Többen azt is megkérdőjelezték, hogy Netanjahunak egyáltalán van-e elég legitimációja ilyen intézkedéseket bevezetni, tekintettel arra, hogy egyrészt bűnvádi eljárás alatt áll, másrészt az elmúlt egy évben tartott három parlamenti választáson se sikerült kormányzó többséget szereznie, és a jelen állás szerint nem is ő lesz Izrael következő miniszterelnöke. (Via The Guardian)