Kiengedték a kórházból Rita Wilsont és férjét, Tom Hankst

Hazaengedték a kórházból Tom Hankset és nejét, Rita Wilsont ausztrál kezelőorvosaik. A pár a múlt héten bizonyult fertőzöttnek, a kórházban kezelést kaptak, mostantól bérelt queenslandi otthonukban karanténozzák el magukat.

Hanks egy Elvis Presley-ről szóló filmet forgatott az Aranyparton, a produkciót most szüneteltetik.

A 63 éves színész a múlt csütörtökön az Instragamon jelentette be, hogy pozitív lett a koronavírustesztje. "Mindketten kicsit fáradtnak éreztük magunkat, mintha megfáztunk volna, és voltak fájásaink is. Ritát néha a hideg rázta és enyhe lázunk is volt" - írta akkor.

Ausztráliában amúgy 375 fertőzést regisztráltak eddig.

Hanks nem az egyetlen híresség, aki megbetegedett, hétfőn Idris Elba is bejelentette, hogy pozitív lett a tesztje. "Jól vagyok, nincsenek még tüneteim. Semmi pánik" - írta a Twitterén. (Via BBC)