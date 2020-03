Melegben is terjedhet a járvány

Az amerikai komikuslegenda, a már 93 éves Mel Brooks 47 éves fiával, Maxszel közös videóban üzente rajongóinak és úgy általában mindenkinek, hogy lehetőleg tartsanak távolságot, és aki megteheti, az maradjon otthon, hogy a lehető legkevésbé terjesszük a járványt.

Száznál is több ausztrál orvos és fogorvos rekedt egy óceánjárón a chilei partoknál. Chile nemrég egészen szeptemberig lezárta kikötőit az óceánjárók előtt, miután egy hajó idős utasa koronavírusosnak bizonyult. Az ausztrál orvosok a Roald Amundsen nevű hajó fedélzetén rekedtek - ez amúgy óceánjáró léptékkel mérve kis hajó, kevesebb, mint ötszáz utas fér el csak rajta.

A távol-keleten és Ausztráliában már kinyitottak a tőzsdék. A hétfői drámai zuhanás után az ausztrál index 5,8 százalékos pluszban van, ez alapján úgy tűnik, hogy ma korrigálhat egy kicsit a piac a hétfői, már csak a koronavírusjárvány idején tapasztalt zuhanásokhoz hasonlítható drámai összeomlás után, mely során az amerikai indexek 12 százalékot vesztettek értékükből. A többi távolkeleti tőzsde is pluszban van, bár a többi helyen csak minimálisan korrigáltak az indexek.

Szingapúrban, amely eddig a járávny eddig példának állított sikertörténete volt, most hirtelen komoly aggályokat ébresztett, hogy a szomszédos Malajzia lezárta határait. Ez ellátási gondokat okohzat a városállamban, bár a kormány állítja, hogy nem lesz semmiből hiány. A városállam lakói mindenesetre megrohanták a boltokat, és felhalmozásba kezdtek.

Nem ez az egyetlen aggasztó hír Délkelet-Ázsiából, ami ezidáig Kína közelsége ellenére viszonylag kimaradt a járványból. Thaiföldön harminc új fertőzöttet regisztráltak, ezzel ott 177-re nőtt az igazolt esetek száma, de a környező országokban is megugrott a friss fertőzések száma. A Reuters szerint ez annyiban globálisan is aggasztó, hogy a jelek szerint a meleg nem lassítja a járvány terjedését, pedig korábban reménykedtek benne, hogy a koronavírus az influenzához hasonlóan szezonális jellegű lehet. (Via The Guardian, BBC)