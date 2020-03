Németország már szervezi külföldön rekedt polgárai hazaszállítását

Németország megkezdte a külföldön rekedt állampolgárai hazaszállításának megszervezését, jelentette be kedden Heiko Maas külügyminiszter. Tájékoztatása szerint az akcióra 50 millió eurót különítettek el.

Európában egyre több ország zárja le határait, így több ezer német rekedhet külföldön, akár járvány sújtotta területeken is.

Közben a Guardian tudósítása szerint országszerte felvásárlási láz robbant ki, mindenki igyekszik beszerezni azokat a nem létfontosságú termékeket, amelyeket olyan üzletekben árulnak, amelyeket hamarosan bezárhatnak - Németország hétfőn jelentette be, hogy szerdától már csak az alapellátásban nélkülözhetetlen boltok - patikák, élelmiszerboltok vegyiáruboltok - tarthatnak csak nyitva.

A kormány emellett azt kéri a polgároktól, hogy Németországon belül is csak a legszükségesebb esetben mozogjanak, külföldi útjaikról meg mondjanak le.

Németországban már hétezernél is több fertőzöttje van a járványnak, amiben ezidáig legalább 17-en vesztették életüket. A járványban megbetegedettek ellátása érdekében most 28 ezerről 34 ezerre kívánják növelni a lélegeztetőgéppel is rendelkező intenzív ágyak számát. Számításaik szerint ugyanis a jelenlegi intézkedések mellett, ha tényleg sikerül ezekkel eléggé lelassítani a járvány terjedését, 34 ezer lélegeztetőgépes intenzív ágy elég lehet a súlyos esetek ellátására a következő hónapokban.

Németországban a kormány amúgy elég komolyan veszi a társadalmi távolságtartást, mától a kormányzati sajtótájékoztatókat távkonferenciarendszerben tartják, a tudósítók online jelentkezhetnek be és tehetik fel kérdéseiket. A sajtótájékoztatókon csak a legnagyobb hírügynökségek és a legnagyobb német tévéadók munkatársai lehetnek csak jelen, korlátozott számban. (Via The Guardian)