Prostituáltat csináltak az értelmi fogyatékos nőből

Egy pár prostitucióra kényszerített egy szellemi fogyatékossággal élő, gondnokság alatt lévő nőt, akinek lakhatást biztosítottak a házukban, derül ki a Zala Megyei Főügyészség sajtóközeleményéből.

A nőt 2018 februárja és szeptembere között többször is szexmunkára kényszerítették, a vádlott pár kiajánlotta a nőt férfiaknak, aztán megszervezték a találkozót, majd oda is szállították a megbeszélt helyszínre. Ebben egy harmadik fél is segédkezett, ő szervezte meg a találkákat és azoknak a helyszínét, ő a harmadik vádlott.

A nőt kétszer még Németországba is elvitték, ahol a piros lámpás negyedben kellett dolgoznia és extra szolgáltatásokat nyújtania. Második alkalommal már szállást foglaltak neki és szexhirdetéseken keresztül szerezték a kuncsaftokat. A nő prostitucióból származó bevételét az élettársak mindig elvették. A pár mindkét tagja munkanélküli volt, semmilyen segélyt vagy állandó juttatást nem kaptak, emellett pedig több hiteltartozásuk is volt, ezért teljesen mértékben a kihasznált nő keresetéből éltek.

A Zala Megyei Főügyészség folytatólagosan elkövetett emberkereskedelem bűntette miatt emelt vádat mindhárom elkövetővel szemben.