Ötszázmilliárd dollárt osztanának szét az amerikaiaknak a járvány miatti anyagi gondjaik enyhítésére

Ezermilliárd dolláros gazdaságélénkítő csomag elfogadását javasolta az amerikai törvényhozásnak Donald Trump. A tervei szerint a csomag felét vállalati hitelekre fordítanák, ötszázmilliárd dollárt viszont közvetlenül az állampolgároknak fizetnének ki anyagi gondjaik enyhítésére.

A javaslat szerint 250 milliárd dollárból április 6-án és május 18-án mnden amerikai adófizetőnek csekket küldenének, de közvetve azzal is a munkavállalókat támogatnák, hogy a kisvállalkozásoknak is elég pénzt juttatnának arra, hogy legalább hat hétig, munkavállalónként legfeljebb 1540 dollár erejéig tudjanak fizetést adni dolgozóiknak, amennyiben vállalják, hogy a hitel felvétele után még legalább nyolc hétig fizetik őket.

Az amerikai törényhozás közben megszavazta, hogy az amerikai munkavállalóknak is járjon fizetett betegszabadság. A javaslatot a szenátus 90:8 arányban szavazta meg, a törvényt várhatóan Trump elnök is alá fogja írni. (Via The New York Times, The Guardian)