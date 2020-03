Unatkozol otthon? Jógázz vagy építs fecskefészket!

A világjárvány miatt otthon ülünk, és bár még az elején vagyunk, biztos sokan már most szenvednek attól, hogy nem lehet színházba, múzeumba menni, elmaradnak a tavasznyitó piknikek és persze a koncertek is. És a legtöbb edzés is.

A jó hír az, hogy egy csomó dolgot továbbra is nézhetünk, űzhetünk, persze online, külföldön és Magyarországon is. Szerencsére van is már egy Facebook-csoport, az Élő közvetítések koronavírus idején, ahol ezeket gyűjtik, és elég jó dolgokra bukkanhatunk itt. Óriási a kínálat, köztük rengeteg online tárlat, ingyenesen nézhető filmek is vannak, mi most főleg a naponta ismétlődő, illetve a mostanában várható eseményekből válogattunk.

Testmozgás

Őrületesen nagy kínálat van, a legnagyobb talán online jógából. Vannak fizetősek is, mi most az ingyenes közvetítésekre koncentráltunk.

Ingyenes online edzések a CrossFit Everybody szervezésében minden nap 10-től élőben ingyenes otthoni tornát tart a jobb közérzet és az immunrendszerünk erősítése érdekében.

Jóga, jóga, tánc!

Élményjóga Dr. Tihanyi Benedekkel, hatha jóga Mónival, aki meg eddig nem jutott el odáig, végre ingyen kipróbálhatja, milyen a koreai tradicionális tánc!

Zene

Móser Ádám ingyenes erkélykoncerteket ad Újlipótvárosban minden délután, pénteken Zu Baker tart karanténbulit online, a Fesztiválzenekar minden este játszik, vasárnap pedig a Zeneakadémia helyett itt lehet megnézni Beethoven: Waldstein-szonátáját. Ne feledjük: a Müpa mindenki számára megnyitotta digitális médiatárát, ahol 80 HD-minőségű koncertfelvétel és több mint 40 irodalmi est felvétele tekinthető meg online, ezúttal regisztráció nélkül. Itt érhető el.







Workshop

Aki másra vágyik, az MKKP szervezésében megtanulhatja, hogy kell fecskefészket építeni. „A vírussal szemben szeretnénk, ha a fecskefészkek terjednének, ezért szombaton 15 órától egy ÉLŐ ONLINE STREAMELT FECSKEFÉSZEK KÉSZÍTÉSre hívunk Benneteket! Kicsit trutyizni kell, de a konyhádban, vagy a kertben, műhelyben egy asztalon simán megoldható” - olvasható az esemény leírásánál.

Szorongás ellen

Nem kell úgy tenni, mintha nem nyomasztana egy világjárvány. Ezek az események talán segítenek ellazulni, kicsit lenyugodni.

Van például online vezetett meditáció reggelente. „Ezekben a napokban mindenki a saját eszközeivel próbál segíteni. A szeretteink és a magunk egészsége, sőt a világ miatti aggodalom, az elszigeteltség miatti feszültség és nyomottság mindannyiunkat érintő problémák. Ezért amíg tart a járványügyi készültség, és sokan otthon kénytelenek kibekkelni ezt az időszakot, napi ingyenes online meditációt tartunk, itt a Facebookon, élő videóban” - írja a szervező Mindfullness Mindenkinek.

Az élő meditáció reggel fél nyolckor van, de ha nem jó az időpont, később is meg lehet nézni a felvételt. Akinek ez nem elég, kapcsolódjon be egy jó kis zengőtálazásba pénteken itt.