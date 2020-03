Tanuljuk meg Szijjártó Pétertől, mit NEM SZABAD most csinálni!

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b) és Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke kolozsvári találkozójukon 2020. március 20-án.

Ahogy a magyar kormány hivatalos oktatóvideója is bemutatja, a járvány terjedését, emberek halálát többek közt azzal is megelőzhetjük, ha legalább 1 méteres távolságot tartunk másoktól. Az oktatóvideó arról nem beszél, hogy telefonon, videókonferencián is lehet értelmes beszélgetéseket folytatni koronavírus idején, de a 444 szerkesztőségének több független forrás is megerősítette, hogy ez bizony így van.