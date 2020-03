Életveszélyes illegális misét leplezett le a szlovák rendőrség

Nagyjából húsz embernek tartott illegális misét most vasárnap a szlovákiai Trenčianska Teplá község plébánosa, annak ellenére, hogy az országban március 10-e óta tilos misézni a fertőzésveszély miatt.



A helyi pap egy héttel korábban, a tiltás bevezetése utáni napon egyszer már megbukott, többtucat hívővel együtt. A kiérkező rendőrök most nagyjából 20 embert találtak a templomban. Ján Vallo plébános először azt állította, hogy egymagában misézett, amit azzal próbált bebizonyítani, hogy a templomnak zárva volt a fő- és az oldalkapuja is. Ám a rendőrök egyrészt rájöttek, hogy lesz itt más bejárat is ezeken felül, hiszen a pap is be- és kijutott valahogy, másrészt megtalálták a híveket. Akik közül az első még meg is próbálta beadni, hogy csak ő és a pap voltak jelen, ám rögtön ezután előkerültek a többiek is. (Ahhoz, hogy egy katolikus mise érvényes legyen, a papon kívül legalább még egy embernek jelen kell lennie.)

Annál, hogy a plébános titokzatos okokból saját nyája tagjainak életét veszélyeztette, talán csak a nyitrai püspökség szóvivőjének, Tibor Újlackynak a reakciója meglepőbb.

Arról beszélt ugyanis, hogy a papok magukban misézhetnek, csak híveket nem engedhetnek a templomba, ezért felszólította a nyitrai püspökség hívőit, hogy tartsák tiszteletben az állam jogszabályait és a szentmisék privát jellegét. Nyilatkozatában többször visszatért arra, hogy nyomatékosan megkéri a hívőket, hogy ne menjenek el misére - mintha ezt maguktól tették volna, a plébános akarata ellenére, nem pedig ő engedte volna be őket a hátsó ajtón - különben a hatóságok büntetéssel fogják sújtani a papot, amiért a szóvivő szerint azokat a hívőket terheli a felelősség, akik a megismételt figyelmeztetések ellenére is megsértik a járvány terjedése ellen hozott rendelkezéseket.