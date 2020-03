"Én most ijesztgetés-párti vagyok"

Ha idehaza is az olaszországihoz hasonló helyzet áll elő, és nem sikerül megfelelően kezelni, az "véglegesen demoralizálhatja az egészségügyet" - véli Svéd Tamás, a Magyar Orvosi Kamara titkára. A Medicalonline-nak adott interjújában azt mondta, hogy "ha véget ér a járvány, és mindazok, akik végigküzdötték, nem ünnepelt hősként, hanem kizsigerelt kiskatonaként kerülnek ki ebből a csatából, azok, akik korkábban is az egészségügy vagy az ország elhagyását fontolgatták, meg is fogják tenni".

Svéd szerint a megfelelő védőfelszerelés hiányán túl a nem elég széles körű tesztelés is nehezíti az egészségügyben dolgozók helyzetét. Mint mondta, a fertőzöttekkel kapcsolatba került ápolók és orvosok tesztelése azért lenne fontos, mert ha még a tünetmentes időszakban pár nap eltéréssel elvégeznének rajtuk két tesztet, hamarabb visszatérhetnének a munkába. "De még egyszerűbb lenne, ha minden gyanús beteget tudnánk tesztelni, ám a most érvényben levő hazai ajánlások ebből a szempontból még mindig meglehetősen rigorózusak, talán az el nem ismert szűkösség miatt".

Svéd amúgy pesszimista a járvány lefolyásával kapcsolatban. "Kétségbeesett vagyok abban a tekintetben, hogy mennyire fogjuk tudni elkerülni azt a meredeken emelkedő betegszámot, amely egy adott pillanatban már meghaladja az egészségügy potenciális teljesítőképességét" - mondta, hozzátéve, hogy ő a maga részéről akár még kijárási tilalmat is bevezetne a következő két-három hétben a terjedés megakadályozása érdekében.

Máskülönben hamar betegek áraszthatják el az intenzív osztályokat, ebben az esetben pedig súlyos döntésekkel szembesülhetnek az orvosok. Ő úgy véli, hogy ebben az esetben kénytelenek lesznek majd aszerint rangsorolni a betegeket, hogy kinek van nagyobb esélye a túlélésre - hogy valóban ez a legetikusabb megoldás-e, arról még folynak filozófiai viták. Mindenesetre Svéd szerint "tömegessé válnak a COVID-19 megbetegedések, telítődnek a kapacitások, olyan emberekről is kénytelenek leszünk lemondani, akiket a megfelelő ellátó személyzettel és eszközökkel még nagy valószínűséggel megmenthettünk volna". Ezután még azt is kifejtette, hogy a maga részéről nem bánná, ha a lakosság ennek ismeretében "kicsit riadtabb lenne". "Sokkal nagyobb baj az, ha indokolatlan kincstári optimizmussal futunk neki valaminek, ami potenciálisan katasztrófával fenyegethet. Én most ijesztgetés-párti vagyok" - mondta.