Ilyen időben minek is mozdulna ki?

Az időjárás is igyekszik kivenni a részét a social distancingből, legalábbis március utolsó hetét fagyok és hóesés vezetik be. Az éjjel helyenként akár mínusz tíz fok is előfordult, de helyenként még most, hajnali hatkor is fagy.

Magyarország várható időjárása 2020. március 23-án délelőtt. Grafika: Országos Meteorológiai Szolgálat

Napközben többnyire erősen felhős vagy borús időre számíthatunk, néhány órás napsütés az északnyugati országrészben lehet. Az Alföldön és a Dél-Dunántúlon többfelé, északabbra kevesebb helyen várható havazás, hószállingózás, napközben helyenként havas eső.

A hőmérséklet 1-6 fok között alakulhat, amit erős, az Északi-középhegység, az Észak-Alföld, valamint a Nyugat-Dunántúl környékén helyenként viharos lökésekkel kísért szél fokozhat, délen emiatt akár kisebb hófúvások is kialakulhatnak.

Az előrejelzés szerint csütörtökig marad ilyen vacak, télies az idő, tökéletes alkalmat adva ezzel is az otthonmaradásra.