15 ezer forintra nő a paypass-os fizetések értékhatára

Ötezerről tizenötezer forintra emelkedik a PIN-kód nélkül is engedélyezett, érintéses fizetési kártyás vásárlások összeghatára április 15-től, ezzel becslések szerint a vásárlások csaknem 90 százalékánál a vevőnek nem kell megérintenie a POS-terminált - közölte kedden a Pénzügyminisztérium, emlékeztetve, hogy ez az intézkedés is a járvány lassítását szolgálja.

A PM közleménye szerint a vírus elleni küzdelem része - többek között - a készpénzmentes fizetés arányának jelentős növelése, a fizikai kapcsolatok minimalizálása a fizetések során. A kormány ennek érdekében a veszélyhelyzetre tekintettel megemeli a köznyelvi nevén pay passos fizetések értékhatárát 5 ezer forintról 15 ezer forintra. Ezzel a lépéssel a várakozások szerint a vásárlásoknak már közel 90 százaléka, mintegy 670 millió darab tranzakció történhetne a POS terminál fizikai megérintése nélkül.

A jogszabály módosítása a közlemény szerint rövid felkészülési időt ad a bankoknak és a kártyatársaságoknak. Az új értékhatár 2020. április 15-től lép életbe.

A járványügyi helyzettől függetlenül figyelemmel kell lenni a pénzügyi biztonságra is, így továbbra is él az a biztonságot szolgáló általános szabály, hogy a PIN-kódot időközönként még az érintőkártyás vásárlásakor is meg kell adni, amivel az biztosítható, hogy egy ellopott kártyával ne lehessen korlátlanul visszaélni. Így a POS terminál 5 PIN-kód nélküli vásárlás után a hatodik vásárlásnál értékhatártól függetlenül ezután is kérni fogja a kódot, vagy akkor, ha PIN kód nélkül annyit vásároltunk egymás után, hogy annak értéke elérte a 150 eurónak megfelelő összeget. Ezen túlmenően higiéniai szempontból, a járvány elleni védekezés érdekében jó megoldás lehet az okostelefonnal, vagy okosórával való fizetés, ahol a rendszer egyáltalán nem kéri a PIN-kódot és így a terminált sem kell fizikailag megérinteni.