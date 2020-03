A karanténok enyhülésével megugrott a válások száma Kínában

A karanténok és kijárási tilalmak enyhülésével párhuzamosan megugrott a Kínában elindított válókeresetek száma is, írja a helyi sajtó beszámolói alapján a Supchina. Hszian városában rekordot jelentő számban adtak be válókereseteket, mióta március elején újranyitottak a közjegyzői irodák, és hasonlóról számoltak be Szecsuan tartományból is.

A kínai interneten a beszámolók szerint komolyabb meglepetés nélkül fogadták a hírt, mint sokan írták, ha a házaspárok ennyire hosszú időre össze vannak zárva, akkor könnyen elő tudnak jönni a konfliktusok.

A Supchina összeállítása szerint Kínában a válások 70 százalékát a nők kezdeményezik, és mivel évek óta folyamatosan zuhan a házasságban élők aránya, egyes helyi önkormányzatok különféle módszerekkel próbálják meg visszaszorítani a válásokat.