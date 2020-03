Több mint száz csádi és nigériai katonát ölt meg a Boko Haram

Minél sürgősebben meg kéne találni a szert, ami hatékony lehet a járvány megfékezésére. Most, hogy ezrével kerülnek kórházba fertőzöttek, akiket amúgy is minden lehetséges eszközzel gyógyítani próbálnak, a WHO szerint akár klinikai teszteket is lefolytathatnak. Bele is vágtak a világ legnagyobb gyógyszerkísérletébe.