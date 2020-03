Távmunkaügyek

Ami normál körülmények között nem jött össze a digitalizációnak, azt kikényszerítheti egy globális fenyegetéssé fajuló vírusfertőzés – mármint az igazi emberekre veszélyes, nem pedig olyan, amely a számítógépes hálózatokat veszélyezteti. A koronavírusjárvány világméretűvé válásának azonnali és drasztikus hatása az emberek fizikai interakciójának jó ideje nem látott korlátozása: a háborús időkre jellemző bezárkózás.

Szerencsére kéznél vannak azok a digitális eszközök, amelyekkel pótolható az így képződő űr. A hazai és a nemzetközi vállalatok például egyre-másra állnak át a távmunkára, hogy megvédjék dolgozóikat és útját állják a járvány további terjedésének – például az olyan fokozott kockázatú helyek elkerülésével, amilyen a tömegközlekedés, a munkahelyi étkezde vagy az egylégterű iroda. Az átállás azonban még ott sem feltétlenül egyszerű, ahol a távmunka már eddig is része volt a mindennapoknak: a legtöbb cég és intézmény egyszerűen nincs felkészülve az ennyire hirtelen és ennyire komplex átalakulásokra.

A segítség felhőből érkezik

Ilyen esetben fontos, hogy a T-Systems nem csupán abban digitális partnere a szervezeteknek, hogy meg tudjanak birkózni a mostani kényszerhelyzettel, hanem abban is, hogy a most bevezetett folyamatokkal a zavartalan távmunka hosszútávú alkalmazására is felkészüljenek. A bevezetést segíti, hogy egy kézből érhető el minden, az informatikai infrastruktúra ugyanúgy, mint a rendszerintegráció – mindezt ráadásul helyszíni kiszállás nélkül, felhőalapú szolgáltatásokkal oldja meg a cég.

Az átállás nem több mint hét munkanap alatt megvalósítható: igény szerint 100, 200 vagy akár 500 kollégát is rá lehet kapcsolni biztonságos táveléréssel a vállalati hálózatra, akik kollaborációs megoldásokkal chaten és videóhívásokon tarthatják egymással a kapcsolatot. A konstrukcióval akár egy 1000 fős all staff meeting is megoldható. A kapcsolódáshoz bármilyen okoseszköz megfelel, a laptop és a számítógép ugyanúgy, mint a tablet vagy az okostelefon. A videókonferencia megoldás további előnye, hogy könnyen integrálható felhőalapú tárhelyekkel, az ügyfélszolgálati munkát vagy a projektmenedzsment feladatokat megkönnyítő alkalmazásokkal – azaz tényleg korlátozásoktól mentesen dolgozhatunk otthonról, éppúgy, mintha az irodában lennénk.

Amikor jól jön a tartalék

Előfordulhat persze, hogy az otthoni internetkapcsolatunk nem elég jó ahhoz, hogy a céges hálózatra csatlakozzunk, ám erre is létezik gyorsan, akár hét munkanap alatt kiszállított és telepített megoldás: egy havidíjas, mobilinternet szolgáltatással is kiegészíthető speciális, Wi-Fi router. megadja a lehetőséget arra, hogy ha az otthoni internet szolgáltatás nem elégséges vagy túlterhelt, akkor gyorsan, zökkenőmentesen álljunk át mobil internetre és folytathassuk a munkát. A kihelyezett router „megtanítható” a céges adatforgalom automatikus felismerésére, így lehetőséget ad a sávszélesség optimalizálására, és csak a munkavégzéshez szükséges forgalmat tereli a céges hálózat felé. A gyerek online fizikaórája így biztosan nem terheli a vállalat biztonságos csatornáit.

A router további előnye, hogy IP telefonokat lehet rajta keresztül csatlakoztatni a céges hálózathoz, és máris ugyanúgy beszélgethetünk a kollégákkal, mint az irodában. Technikai probléma esetén sincs gond, hiszen a T-Systems megoldásaihoz nonstop informatikai háttértámogatás is jár.

Szükségmegoldásból előny

A mostanihoz hasonló, kifacsart állapotokban a jellemzően pénzügyi, számviteli, üzemeltetési, adminisztratív és egyéb adatrögzítéssel járó tevékenységek automatizálása is sokat adhat hozzá a cégek működéséhez, karantén esetén pedig a fizikai kontaktusok számának csökkentésére is alkalmas. Jóllehet az aktuális helyzet leginkább a gyors alkalmazkodásról és a kényszermegoldásokról szól, stratégiai partnerként a T-Systems a megfontolt és időtálló döntésekben hisz. Ezek segíthetik hozzá a szervezeteket ahhoz, hogy megújult, digitális alapokra helyezett munkavégzéssel álljanak készen a koronavírusfertőzés okozta vészhelyzet megszűnésére, a munkaszervezés megújult, digitálisan érettebb, kiforrottabb és hatékonyabb formáira.