Három új kutatás szerint a magzatokat is megfertőzheti a koronavírus

Három friss tudományos kutatás alapján felmerült a gyanú, hogy a koronavírus magzatokat is meg tud fertőzni. Mielőtt belemennénk a részletekbe, fontos megjegyeznünk, hogy a kutatások nagyon kezdeti stádiumban vannak, így még lényegi kérdésekre se tudtak választ adni, így egyelőre nem érdemes túl nagy jelentőséget tulajdonítani nekik. A felvetett probléma azonban nagyon is komoly, így érdemes ismertetni az első, a tárgyban végzett kutatások eredményeit is.

"Lehetséges-e méhen belül átadni a SARS-CoV-" vírust? Igen, különös tekintettel arra, hogy a vírus nukleinsavait már újszülöttektől vett vérmintában is kimutatták" - írta az Alabamai Egyetem birminghami fakultásának két kutatója, David Kimberlin és Sergio Stagno a három tanulmányból kettőt közlő orvosi szaklapban írt jegyzetében, hozzátéve, hogy "abszolút mértékben lehetséges, hogy a mérési eredmények hibásak". "Bár a két tanulmány alapos mérlegelést érdemel, határozottabb bizonyítékra volna szükség, mielőtt provokatív eredményeik alapján azt mondanánk terhes nőknek, hogy a magzatukat is veszélyezteti a járvány" - írták. A Statnews beszámolója szerint több ilyen kutatás is folyamatban van, az USA-ban és Kanadában egy kutatás keretében már hétfő óta toboroznak olyan terhes nőket, akiknél felmerült a fertőzésgyanú, vagy tesztekkel igazolták is azt. Őket a tervek szerint most terhességük egész ideje alatt, majd a szülésük után is megfigyelnék, a gyermekeiket pedig egészen egy éves korukig monitoroznák. Tina Chambers, ennek a kutatásnak a vezetője szerint a legfontosabb kérdések, hogy

a terhes nők kitettebbek-e a fertőzésnek;

a fertőzés okozhat-e komplikációkat;

milyen hatással van a fertőzés a születendő gyermekre.

A most megjelent kutatások nagyon kis mintán készültek. Az amerikai orvosi kamara lapjában, a JAMA-ban megjelent két kutatás szerint az újszülöttek vérében olyan antitesteket mutattak ki, amelyek jellemzően nem adódnak át a méhlepényen át, vagyis a szervezetük, és nem anyjuk szervezete termelte. A harmadik, a JAMA gyermekorvosi szaklapjában megjelent tanulmány szerint 33 koronavírussal fertőzött terhes nő közül három újszülöttje is fertőzött volt - igaz, a babákat csak a születésük után két nappal tesztelték, így akár méhen kívül is fertőződhettek.

A korábban a témában megjelent kutatások - bár nagyon kis számú kutatásról beszélünk - alapvetően inkább megnyugtatóak voltak. (Via Statnews)