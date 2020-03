Exkluzív interjút adott az ATV-nek az egyik újbudai háziorvos, akinek pozitív lett a koronavírustesztje. Mint mondta, "körülbelül két hete húzódik ez a történet". A betegség hidegrázással és magas lázzal jelentkezett nála. "Ezért itthon is maradtam, önkéntes karanténban" - mondta.

A háziorvosát rögtön az első pillanatban tájékoztatta, az pedig, amint lehetőség nyílt az otthoni tesztelésre, meg is rendelte neki a mentőt. A tesztet aznap el is végezték, másnap lett meg a pozitív eredmény, ami után hivatalos, hatósági házi karanténba helyezték a doktornőt, akinél időközben további tünetek is jelentkeztek. "Végtagfájdalom, izomfájdalom, bőrfájdalom, szinte a hajam is fájt" - mesélte, majd még sorolta a tüneteket a fejfájástól a köhögésig. Mint mondta, ezek újra és újra felbukkantak.

"Énnekem egyáltalán nem volt félelemérzetem, nem számítottam rá, hogy ez így fog alakulni" - mondta arra, amikor arról kérdezték, hogy milyen védőfelszereléseik voltak a háziorvosi rendelőben. Amúgy sebészmaszkjuk és kézfertőtlenítőjük volt. Hogy most mi a helyzet, arról nem tudott beszámolni, mert betegsége miatt nem járhat be.

Amúgy ő úgy tervezi, hogy amint három egymást követő tesztje is negatív lesz, tehát gyógyultnak minősül, újra munkába áll.