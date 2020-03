Németországban rendkívül alacsony a vírus halálozási rátája, de vajon miért?

A járvány európai terjedésének egyik legangyobb rejtélye, hogy míg Olaszországban tíz százalék feletti, de Spanyolországban is 7,6 százalék a koronavírusos megbetegedések halálozási rátája, addig Németországban csupán 0,74 százalék. A március 18-i adatok szerint az országban már 55340 fertőzöttet regisztráltak, miközben összesen 397 halálesetet, sokkal kevesebbet, mint a hasonló fertőzöttségi rátát mutató országokban.

Hogy miért?

Mivel valójában a járvány még nagyon rövid ideje tart, így nagyon kevés adatból dolgozhatunk. Ez alapján négy lehetséges ok játszhat közre abban, hogy Németországban ilyen lényegesen máshogy alakulnak a számok a világ más részeihez képest. Elsősorban talán azért, mert Németországban sokkal szélesebb körben tesztelnek, mint máshol.

Michael Grosse, a német orvos mintát vesz egy autóstól, mert Németországban már ilyen autós tesztelő helyeket is kialakítottak, hogy minél szélesebb körben szűrhessék ki a fertőzötteket. Fotó: RONNY HARTMANN/AFP

A Business Insider összefoglalója szerint Németországban hetente akár 120 ezer embert is letesztelnek, így rengeteg enyhe, vagy tünetmentes lefolyású esetet is kiszűrnek - olyanokat, akiket más országokban egyáltalán nem is tesztelnek, mert máshol még mindig csak azokat tesztelik, akik tüneteik miatt kórházba kerülnek.

Vagyis lényegesen több esetet regisztrálhatnak, mint más országokban. És mert sok enyhe lefolyású esetet is regisztrálnak, így a halálozási ráta is kedvezőbben alakul.

A másik lehetséges ok, hogy Németország, bár számszerűen sok fertőzöttet tart nyilván, még mindig a járvány korai szakaszában van. Számaik csak a széleskörű tesztelés miatt magasak, ha ugyanazt a tesztelési gyakorlatot folytatnák, mint máshol, lényegesen kisebb esetszámot tudnának csak jelenteni. Ugyanemiatt lehet az is, hogy Németországban az igazolt fertőzöttek átlagéletkora jelentősen alacsonyabb, mint máshol, ahol csak a súlyos eseteket tesztelik - márpedig a vírus különösen az idősebb korosztályokban okozhat súlyos megbetegedést.

A 60 éven aluliak körében a vírus bizonyítottan enyhébb lefolyású, és a halálozási rátája is sokkal alacsonyabb. Így ha a tesztekkel kiszűrtek között magasabb a 60 éven aluliak aránya, okszerűen a halálozási számok is jobbak lesznek, mert így az igazolt fertőzöttek nagyobb részénél lehet enyhe vagy tünetmentes lefolyású a betegség. Míg Olaszországban 63 év a fertőzöttek átlagéletkora, Németországban 46.

Harmadrészt a német egészségügyi ellátó rendszer átlagon felüli minősége is szerepet játszhat. A statisztikák szerint Európában a lakosság arányában Németországban a második legmagasabb az egy lakosra jutó intenzív ágyak száma. Németországban százezer lakosra 621 intenzív ágy jut, míg Olaszországban csupán 275.

Negyedrészt a német hatóságok azonnal szigorú korlátozásokat vezettek be, amiket szigorúan be is tartatnak: akár 25 ezer euróra is bírságolhatják a tilalmak megszegőit. (Via Business Insider)