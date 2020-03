Rhode Islanden már vadásznak a New Yorkból érkezőkre

Rhode Island rendőrei elkezdték megállítani az államba érkező, New York-i rendszámú autókat. Szombaton már az állam nemzeti gárdája is beszállt az ellenőrzésbe, házról házra járnak olyanok után kutatva, akik New Yorkból érkeztek, hogy 14 napos önkaranténra szólítsák őket.

Rhode Islanden eddig viszonylag kevés, kétszáznál alig több fertőzöttet regisztráltak. A közeli New York államban viszont a legfrissebb adatok szerint már ötvenezernél is több igazolt fertőzött van, ezért attól tartanak, hogy az onnan érkezők behurcolhatják a járványt.

Rhode Island kedvelt nyaralóhelye a New York-iaknak, az állam kormányzója, Gina Raimondo ezért már csütörtökön rendeletet adott ki, mely szerint mindenkinek, aki az elmúlt két hétben New Yorkban járt, annak önként el kell különítenie magát. A Fehér Ház ugyanezt ajánlja mindenkinek, aki elhagyja New Yorkot. (Via Bloomberg)