Csúnyán beszóltak neki, majd baromira ráijesztettek az éjszaka közepén, pedig csak jószándékból akart szerezni egy falra akasztható táblát az Uzsoki kórháznak

Olyan mikrotörténetet fogok itt elmesélni, ami jól illusztrálja, mi mindenre érdemes figyelnie annak, aki a legnagyobb jószándéktól fűtve adományt adna vagy gyűjtene kórházaknak a járvány idején. Egy kedves ember segíteni akart egy hősies munkát végző kórháznak, egy másik lelkiismeretes ember pedig nem akarta, hogy buta emberek rémhíreket terjesszenek, mégis sírás lett a vége, ha szerencsére nem is szó szerint.

Amikor a kommentelő beszólt neki, X.-et különösen szíven ütötte a dolog. Hősünk ugyanis most vasárnap csupa jó szándékból írta meg azt a bizonyos Facebook-posztot, amire a beszólást kapta. Egy orvos barátja ugyanis megkérte arra, hogy segítsen neki egy nagyobb méretű, letörölhető fali üzenőtáblát szerezni az Uzsoki kórház egyik, koronavírus-gyógyításra kijelölt belgyógyászati osztályának. Azért kellett nekik, hogy gyorsabban és átláthatóbban tudják ellátni a betegeiket. Az orvos pedig a posztoló elmondása szerint azért őt kérte meg a beszerzésre, mert a kórház az életmentő védőfelszerelések beszerzésével van elfoglalva és nem akarja ilyen témával terhelni őket.

A poszt kirakása után hősünk boldog volt, mert sokan megosztották és konkrét felajánlások érkeztek. Aztán egyszer csak érkezett egy kommentelő, aki kőkeményen beleszállt. “Indokolatlan pánikkeltéssel” vádolta, arról értekezett, hogy ha megnevezi a forrását - mármint a kérés forrását - azt a kórház azonnal felelősségre fogja vonni, sőt a posztolót első számú rémhírtejesztőnek is nevezte. Márpedig ez börtönbüntetéssel járó bűncselekmény.

Ő el nem tudta képzelni, miért kapta ezt a támadást, miközben csak egy táblabeszerzésben akart segíteni. A kommentelő közben további hozzászólásokban mintha arra utalgatott volna, hogy a kórházzal is felvette a kapcsolatot. A posztoló semmit sem értett, de akkor még jobban megzavarodott, amikor vasárnap este háromnegyed tizenegykor felhívta egy ismeretlen nő azzal hogy úgy hallotta, rémhírt terjeszt a Facebookon az Uzsokiról. Annyira megzavarodott, hogy azt is elfelejtette megkérdezni, ki az és honnan keresi. Ezen a ponton keresett meg engem. Pár telefonhívással sikerült is tisztázni, mi történt.

A kommentelőnek semmi köze nem volt a kórházhoz, egyszerű internetezőként, egy agglomerációs település lakóinak zárt csoportjában látta meg X. felhívását. Gyanús lett neki, hogy a kórház fb-oldalán nem talált semmit arról, hogy fali táblát kérnének, ezért megkereste őket online. A kórháztól azt a választ kapta, hogy ők nem tudnak olyasmiről, hogy fali táblát kérnének a lakosságtól. (Ez önmagában igaz is volt.) Ennek a tudatában azt a következtetést vonta le - a kórház reakciója után némi joggal - hogy az fb-poszt kamu lehetett, ha úgy tetszik, rémhírtejesztés. Emiatt fogalmazott élesen a hozzászólásában, ami viszont eleve megakadályozta, hogy a betámadott posztoló higgadtan elmagyarázza neki, hogy tényleg egy ottani orvos kérte meg az egészre.

Az Uzsoki kórház is lelkiismeretesen járt el az ügyben. Rövid úton ki tudtam deríteni, hogy a telefonáló Pataky Enikő egészségügyi újságíró, az Uzsoki fb-oldalának adminja volt. Aki lelkiismeretesen eljárva igyekezett utánajárni, hogy ki és miért terjeszt rémhíreket. Hiszen ő nem tudhatott arról, hogy egy orvos privát úton igyekezett beszerezni egy nem életmentő eszközt. Ő kapta a bejelentést, ő nézett utána a táblakérdésnek és ő hívta fel utána az eredeti posztolót.

Alapvetően tehát az ügy összes szereplője jót akart és a legjobb tudása szerint járt el, mégis rossz szájíz lett a vége.

A hasonló esetek elkerüléséhez az a legfontosabb, hogy ha az ember bármilyen adománnyal segítene, először a megcélzott kórházaknál informálódjon, hogy mire van ténylegesen szükségük, mi jelent valós segítséget. És csak akkor kommunikáljon, akár áttételesen is, a kórház nevében, ha arról a kórház is tud. Aki pedig a kórház részéről vagy kívülről figyeli mindezt, a jogos gyanakvással együtt jobban jár, ha nem kapásból a legrosszabbat feltételezi a másikról, mert sok szörnyű alak van ugyan, de még annál is sokkal több jószándékú.