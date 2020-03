Novák Katalin: A járvány idején többen válhatnak kapcsolati erőszak áldozatává

Az otthoni összezártság miatt több feszültség keletkezhet az eberek között, ezért nőhet a kapcsolati erőszak áldozatainak száma a koronavírus-járvány idején, mondta Novák Katalin család- és ifjúságügyi államtitkár hétfőn a Kossuth rádióban. Bár a személyes találkozások csökkentéséért át kellett alakítani a szolgáltatásokat, Novák szerint az áldozatok a járvány ideje alatt is számíthatnak a segítségre.

A szükséges szabályok betartásával továbbra is működnek a titkos menedékházak, a krízisközpontok és a félutas házak, valamint a nap 24 órájában ingyenesen hívható +3680205520-as telefonszámon is lehet segítséget kérni. A kríziskezelő ambulanciák is üzemelnek, de azok munkatársait telefonon és online lehet elérni, az ambulanciákon pedig tájékoztatókat helyeztek ki arról, hova fordulhatnak az érintettek segítségért.

Novák azt mondta, a kapcsolati erőszak nem magánügy, ezért fontos, hogy mindenki jelezze, ha ismer olyat, aki áldozattá válhat, idézi az államtitkárt az MTI.

Korábban két nőjogi szervezet, a NANE és a Patent Egyesület is felhívta a figyelmet a problémára.