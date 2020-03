Egy brit sportújságíró mutatta meg, mit tesz az ízleléssel és szaglással a koronavírus

A Twitterre feltöltött videóban mutatta meg Andy Goldstein, hogy valójában milyen is a COVID-19 fertőzés egyik mellékhatása, a szaglás és az ízlelés ideiglenes elvesztése. Eddig is tudtuk, hogy a betegség ezt is okozhatja, de azért egészen más azzal szembesülni, hogy aki így járt, akár ecetet is ihat hagymára és citromra, úgysem érzi meg:

A jó hír, hogy néhány nap alatt elmúlik.