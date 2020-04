A K-pop banda tagja áprilisi tréfának szánta, hogy koronavírusos, de még saját rajongói is ellene fordultak

A K-pop fiúbanda, a JYJ egyik tagja, Jaejoong (Kim Dzsedzsung) a kétmillió követővel rendelkező Instagram-oldalán jelentette be, hogy koronavírusos. A bejelentésre rengeteg rajongója ijedten és sokkolódva reagált, a bejelentést felkapta a koreai sajtó is, az aggódó posztok elözönlötték a közösségi oldalakat.

A fiatal sztár arról írt, hogy kórházba került, és sajnálja, ha valakit megfertőzött, mivel az utóbbi időben nem volt elég óvatos, és nem vette figyelembe a kormány és a többiek javaslatait.

Fotó: Hu wencheng/Imaginechina via AFP

Jaejoong elég nagy sztár Dél-Koreában, olyannyira, hogy a koronavírus már közel tízezer embert fertőzött meg az országban, mégis ő lett volna a legnagyobb név, aki elkapta a betegséget.

Csakhogy egy órával később kiderült, hogy semmi nem igaz a hírből: Jaejoong ugyanott jelentette be, hogy április elsejei tréfának szánta a dolgot. De úgy tűnik, hogy ez a tréfa most nem működött: a New York Times beszámolója szerint még saját rajongói is ellene fordultak, rengetegen reagáltak dühösen az átverésre. A koronavírusnak több mint 160 halálos áldozata volt már az országban, és az országban komoly korlátozó és ellenőrző intézkedéseket vezettek be a vírus megállításáért.

Akkora mértékben ömlöttek rá a felháborodott reakciók, hogy Jaejoong pár órával később inkább deaktiválta a fiókját.