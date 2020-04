Ingyenes online kurzust indított a világ egyik legjobb orvosegyeteme a járványról és járványtanról

Van egy jó hírem angolul értő, a koronavírusjárvány, illetve általában a járványügy iránt érdeklődő olvasóinknak: a világ egyik legjobb orvosi egyeteme, a baltimore-i Johns Hopkins egyetem ingyenes online kurzust indított a koronavírusjárványra, illetve általában az epidemiológiára koncentrálva. A mindössze öt órás kurzus során a legalapvetőbb járványügyi ismereteket lehet elsajátítani - én az első blokkon már túl is vagyok, megfelelő adatok birtokában már tudok rizikórációt számolni, és felfogtam pár alapvető összefüggést, melynek hála egy grafikon alapján akár a vírus inkubációs periódusára is tudok tippelni!

A Johns Hopkins Egyetem online koronavíruskurzusának oktatófelülete. Baloldalt az ötperces kiselőadások, középen a videólejátszó, alatta az előadás leirata. A zöldel kiemelt szakasznál tart az előadó, kékkel az a rész van kiemelve, amit korábban kijegyzeteltem. A jegyzeteket a lejátszó alatti gombbal lehet elmenteni, és a jobb hasábban érhetők el. Megjegyzéseket is lehet fűzni hozzájuk. Fotó: Screenshot

A kurzus tehát ingyenes, és hangsúlyozottan úgy állították össze, hogy előképzettség nélkül is követhető legyen. Ezt személyes tapasztalatból is megerősíthetem. A felület egyszerű regisztráció után érhető el. A tananyag jellemzően öt perces, slide-okkal kísért kiselőadásokra van bontva, amiket akár leiratban is le lehet tölteni későbbi tanulmányozásra. Vágjanak bele, idő most csak jut rá. (Via 1001 orvos)