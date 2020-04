Az egyik legjelentősebb járványügyi szakértő, a bostoni Northeastern University Hálózatkutatási Intézetének igazgatója, Alessandro Vespignani szerint elképzelhetetlen, hogy az élet olyan legyen, mint azelőtt.

A fizikus az olasz Corriere Della Serának adott telefonos mini-interjút, melyben többek közt azt mondta, szerinte a valós fertőzések száma az Egyesült Államokban a bizonyított esetek kilenc-tízszerese is lehet.

Fotó: Cirone Musi

Azt mondta, „én azonnal mondtam, hogy soha nem volt olyan, hogy 'olasz helyzet'. A vírus először az egyik országban terjedt el, aztán a másikban, de ennek véletlenszerű okai is vannak. Mondjuk egy utazó, aki az adott helyre érkezik, és nem máshova. Másrészt ez a járvány általában 3-4 naponként megduplázza a fertőzöttek számát. Így hát csak idő kérdése. Ma New York-ban olyan a helyzet, mint Olaszországban volt néhány héttel ezelőtt. Az Egyesült Államok többi része néhány hét múlva lesz abban a helyzetben, mint most New York. Nincs különbség Wyoming és Manhattan között, bár világos, hogy a számokat a népsűrűség alapján kell paraméterezni. Ezt a kört csak szigorú lezárással lehet megszakítani.

De itt úgy tűnik, senki sem tanul mások tapasztalataiból.”

Vespignani szerint hiba a halottakat a pozitív esetekkel összehasonlítva számolni. „Nem ez a valós halálozási arány. Alapvetően az áldozatok száma, amit ma látunk, azokra az emberekre vonatkozik, akik húsz nappal ezelőtt kapták el a betegséget.”

A szakértő szerint az elhalálozás okainak osztályozása is problémás, a legfontosabb számok a kórházi kezelésre szorulókra vonatkoznak. „Vegyük például Olaszországot. Az elhunytak átlagéletkora 80 év, de a kórházba kerülőké 60. Ez azt jelenti, hogy a lakosság fiatalabb korosztályainál is fennáll annak veszélye, hogy kezelésre szorulnak. Ezért forgathatja fel a kórházakat a járvány”.

Vespignani azt jósolja, Amerikában a vészhelyzet legalább három hónapig fog tartani. Szerinte félreértés van a csúcsponttal kapcsolatban is: amikor tetőzik, az nem azt jelenti, hogy legnehezebb részén túlvagyunk, az csak azt jelenti, félúton vagyunk. „A második szakasz pedig, hogy a fertőzések nulla szintjéig eljussunk, legalább annyira veszélyes, mint a növekedés szakasza. Nem lehet lazítani a korlátozó intézkedéseken”. Vespignani szerint a Covid-19 köztünk marad, csak csökken majd a fertőzöttek száma és úgy véli, Korea a jó példa arra, hogy mit kell tenni, hogy megelőzzük az újabb járványt.



„Olyan egészségügyi rendszerre van szükség, amely képes a teszteket gyakorlatilag háztól házig haladva elvégezni. Ez így marad egészen addig, amíg meg nem találjuk a vakcinát, de ehhez további 12-18 hónapra van szükség”.



A cikk elkészülésében közreműködött: Gulyás András