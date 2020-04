Svédország a lehető legkevesebb korlátozással próbálja kezelni a járványhelyzetet

Miközben Európa országai sorra hozzák a szigorúbbnál szigorúbb korlátozó intézkedéseket a koronavírus terjedése miatt, Svédországban egészen másképp kezelik a járványhelyzetet. Miközben a szerdai adatok szerint a 10 milliós országban már 4435 fertőzöttről tudnak, és 180-an már meghaltak, mégis itt vezették be a legkevesebb korlátozást.

A helyi járványügyi hatóságok is igyekeznek lassítani a vírus terjedését, de közben nem akarják, hogy teljesen megálljon az élet: a 16 éven aluliak továbbra is bejárnak az iskolákba, a bárokban és az éttermekben az asztalnál még mindig kiszolgálnak és az 50 főnél nagyobb rendezvényeket is csak a hétvégén tiltották be. Az idős látogatását pedig csak szerdától tiltották be. De a járvány gócpontjának számító Stockholmot és környékét csak akkor zárnák le, ha rosszabb lenne a helyzet, de egyelőre erről nincs szó.

Hogy milyen helyben megélni ezt a kísérletet, arról élőben beszélgetünk Székely Annával és Török Zoltánnal, akik már 10 éve élnek Svédországban.