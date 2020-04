A betegségből felépült Károly herceg avatja fel a londoni járványkórházat

Károly herceg, a brit trónörökös, aki maga is átesett már a betegségen, pénteken megnyitja az új londoni járványkórházat, az NHS Nightingale-t, ahol akár négyezer koronavírusos beteget is ápolhatnak majd.

Károly enyhe tünetekkel vészelte át a betegséget, de természetesen nem személyesen nyitja majd meg a kórházat, hanem videón jelentkezik majd be skóciai birtokáról, Birkhallból. A helyszínen Matt Hancock egészségügyi miniszter képviseli majd a kormányt - ő amúgy szintén nemrég szabadult önkéntes karanténjából, ahova azután vonult be, hogy az ő tesztje is pozitív lett.

A brit egészségügyi szolgálat, az NHS közben bejelentette, hogy Bristolban és Harrogate-ben is nyit ilyen új járványkórházakat, ahol ágyak százait vehetik majd igénybe, ha a helyi kórházak túlterhelődnének. Azt már korábban bejelentették, hogy Manchesterben és Birminghamban is lesz ilyen járványkórház. (Via The Guardian)