Csaknem kilencszázezer spanyol vesztette el az állását márciusban a járvány miatt

Egyre durvábban érezteti hatásait a járvány a világgazdaságban is. Országok sorában állt meg az élet, és állt le a termelés, aminek következtében máris milliók vesztették el állásukat.

Bezárt luxusbolt a manhattani 5. sugárúton. Fotó: ANGELA WEISS/AFP

Spanyolországban, Európa Olaszország mellett leginkább sújtott országában - ahol jelenleg sokkal gyorsabb ütemben terjed már a fertőzés, mint Olaszországban, így várhatóan még ma megelőzhetik összesített betegszámban az olaszokat - márciusban csaknem 900 ezren vesztették el a munkájukat - a leginkább sújtott ágazatok a turizmus és az építőipar. Ezen felül még legalább 620 ezer munkavállaló szerződését ideiglenesen mondták fel, és tízezrek vannak betegszabadságon, írja a New York Times.

"Ez az adat rendkívüli, példa nélküli, jól példázza, hogy milyen mértékűek a zavarok a normál működéshez képest" - kommentálta a hírt Jose Luis Escriva, a társadalombiztosítást felügyelő spanyol miniszter.

Összehasonlításképp: a 2008-2009-es nagy pénzügyi világválság csúcsán szintén mintegy 900 ezer spanyol vesztette el az állását, de akkor ez húsz hét alatt történt, nem három hét alatt, mint most, a koronavírusjárvány miatt.

"Az ország gyakorlatilag megbénult az egészségügyi vészhelyzet miatt" - mondta Unai Sordo, a legnagyobb spanyol szakszervezet, a CCOO vezetője.

A járvány keményen sújtja az amerikai gazdaságot is, ahol a New York Times cikke szerint két hét alatt 9.9 millióan jelenkeztek be munkanélküli segélyért. Ott is főleg a szolgáltatóiparban dolgozókat sújtja a válság. A nagyságrendeket jelzi, hogy a múlt héten 6,6 millióan, az azt megelőző héten 3,3 millióan folyamodtak segélyért. Ezt megelőzően 695 ezer új segélyigénylés volt a heti rekord az amerikai történelemben.