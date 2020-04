Orbán a jövő szerdán dönthet a kijárási korlátozások fenntartásáról

Szerdán hozhat döntést Orbán Viktor a kijárási korlátozások jövőjéről, jelentette be ő maga a szokásos pénteki rádióinterjújában, majd azon kezdett lamentálni, hogy most jön húsvét, "vinné az embert a lába meg a szíve, locsolni, meg megnézni a szüleit, nagyszüleit, gyerekeit, ez most aligha lesz lehetséges". Ezért most nem oldhatja fel a korlátozásokat, "megvárom a szerdát, és akkor a szerdai orvosi, járványügyi és rendőri jelentések alapján szeretnék majd döntést hozni arról, hogy meg kell-e ezt hosszabbítani". Azt is mondta, hogy érzése szerint "természetellenes" a jelen állapot.

A Magyar Nemzet beszámolója szerint interjúja elején Orbán számba vette, hogy pontosan hogyan is zajlik az operatív törzs ülése, amin először a járványügyi jelentések vannak napirenden, utána a határvédelmi jelentések, bár a határok Orbán szerint is "lényegében le vannak zárva". Az ezután következő mondatát szó szerint kell idézzem a Magyar Nemzet tudósításából, mert nem sikerült megfejtenem a jelentését: "Utána pedig a szülést, a szülést, annak az állását a nagy rohamra, hiszen most még az elején vagyunk, tehát az egészségügyet próbára tevő nagy roham az még előttünk áll, erre készülünk most föl".

Ezután hosszasan lamentált azon, hogy komoly lelki válságot okoz neki, hogy szeretné felszámolni a vírust, de nincsen rá eszköze. "Mert ha meglenne a vakcina, akkor mindenkit beoltanánk, megköszönnénk, hazamennénk, és folytatódna az életünk úgy, ahogy előtte volt" - mondta.

Ezért kell most a járvány terjedésének lassítására törekedni, aminek egyetlen módja a személyes találkozások minimálisra csökkentése. "De ott van a hátam a kisagyamban, hátul, a fülem mögött, hogy valójában nem ezt kellene csinálni, hanem a vírust kellene megölni, de erre nem vagyunk alkalmasak" - tette hozzá a Magyar Nemzet tudósítása alapján.