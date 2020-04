A kormány a politikai pártoktól, az önkormányzatoktól, a multiktól és a bankoktól is pénzt szed be a védekezési alapba

Gulyás Gergely szombat délelőtt, a kormányzati intézkedésekről szóló sajtótájékoztatón közölte, hogy a kormány bruttó 500 ezer forintot biztosít minden egészségügyi dolgozó számára, ezt valamikor a nyár elején fogják átutalni. Erre 70 milliárd forintot költ az állam.

A miniszter beszélt arról is, hogy folyamatos az eszközbeszerzés, mindent meg tesz a kormány azért, hogy a szükséges védőeszközöket meg tudják szerezni. Eddig mintegy 380 milliárd forintot költött erre az ország.

Ugyanakkor a védekezés költségei, illetve a gazdasági helyzet miatt a költségvetés alapvető átrendezéséről döntött a kormány, és Gulyás elmondása szerint közös teherviselésre fognak kötelezni másokat is: a politikai pártokat, a bankokat, a multinacionális kereskedelmi láncokat és az önkormányzatokat is.

A kormány összesen 1345 milliárd forintot vont el vagy csoportosított át a minisztériumoktól. A politikai pártok idén az állami támogatásuk ötven százalékát kell átutalják a védekezési alapba, ebből 1,2 milliárd forintot várnak.

Gulyás beszélt arról is, hogy a multinacionális kereskedelmi láncokat terhelő adókból 36 milliárd forintot várnak. Mint felidézte, egyszer már kivetettek egy ilyen különadót, és azt akkor sikerült is megvédeniük az EU bíróságán, így ennek most sincs akadálya. A bankoktól pedig 55 milliárd forintot várnak az alapba.

Az önkormányzatok pedig a gépjárműadó bevételeit kell átirányítsák a központi költségvetésbe, ez 34 milliárd forintot tesz ki. Gulyás számításai szerint így a védelmi alap összesen 663 milliárd forintot tesz majd ki.

A miniszter beszélt arról is, hogy a vasárnapi kormányülésen döntés születhet a gazdaságélénkítő tervről is, ami a rendszerváltozás óta a legnagyobb léptékű akcióterv lesz Magyarországon. Ennek részleteit hétfőn Orbán Viktor, kedden pedig Palkovics László jelenti majd be, Gulyás csak annyit árult el, hogy az akcióterv a magyar GDP 18-25 százalékát érintheti.

Gulyás beszélt arról is, hogy a válsághelyzet kihirdetése óta még egy hónap sem telt el, de már 30 ezerrel nőtt a munkakeresők száma, és most már naponta négyezren regisztrálnak munkanélküliként. A miniszter beszélt arról is, hogy remélik, a hamarosan bejelentett gazdaságélénkítő csomag segíthet abban, hogy minél több ember megtarthassa a munkahelyét, aki pedig elveszíti, az három hónapon belül találjon újat.