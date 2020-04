Az országos tisztifőorvos sajnálja, hogy az Uzsoki Utcai Kórház főnővére csak kommentben közölte, hogy megfertőződött

Az Operatív Törzs szombati sajtótájékoztatóján maga módján Müller Cecília országos tisztifőorvos is reagált az Uzsoki Utcai Kórház főnővérének esetére, aki nem szólt kollégáinak, hogy koronavírusos, de bejárt dolgozni. Pénteken az Index írta meg, hogy a nő megbetegedése csak úgy derült ki, hogy amikor Bódi Guszti és családja a Facebookon élőben tapsolt az egészségügyi dolgozóknak, a nővér odakommentelte: „Nagyon köszönöm. Ápolónő vagyok, aki már elkapta a vírust.”

A lap szerint az osztály dolgozói ebből a rövid hozzászólásból értesültek arról, hogy kollégájuk tesztje pozitív lett. Majd miután jelezték az osztályvezetőnek, többen magánúton csináltattak tesztet. Ugyanakkor azóta ugyanúgy mindenki bejár dolgozni.

Szombaton az Index kérdésére, hogy ilyen esetekben milyen lépésekre lehet számítani, Müller Cecília egészen pontosan azt válaszolta:

„Sajnálom, hogy ez bekövetkezett. Fokozottan szeretném felhívni a figyelmét a kollégáimnak, hogy nagyon vigyázzanak magukra. Nem helyes az, hogy ha valamilyen ismeretet szerzünk, és a hatóságok nem értesülnek róla, hiszen akkor nem tudják azt a megelőző jellegű járványügyi intézkedést megtenni, ami szükséges ahhoz, nehogy tovább terjedjen a vírus. Én arra kérem a kollégáimat, hogy fokozottan figyeljenek önmagukra, a saját egészségükre, hiszen ők a frontvonat, őrájuk most sokkal jobban kell most vigyáznunk, mint valaha is vigyáztunk. és természetesen azzal, hogy önmagukra vigyáznak, vigyáznak az általuk ápolt betegekre is.”

(Természetesen a 444 is küldött kérdést arról, hogy hány orvos, ápoló, mentős kapta el eddig Magyarországon igazoltan a koronavírust, de nem olvasták be.)