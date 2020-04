Pozitív lett a kardiológiai intézet főigazgatójának tesztje

Pozitív lett a koronavírus tesztje a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet főigazgatójának. Mivel csak nagyon enyhe tünetei vannak, ezért otthoni karanténba vonult.

A hatóságok megtették az ilyenkor szokásos járványügyi intézkedéseket, a maximális biztonság érdekében jelenleg is folyik a főigazgatóval közvetlen kontaktusba került emberek szűrése, mindannyian panasz- és tünetmentesek - olvasható az Állami Egészségügyi Ellátó Központ közleményében.

Dr. Andréka Péter főigazgató főorvos március 25-én közölte, hogy alapvető változásokat eszközölnek a munkarendjükben. „Rendkívüli helyzetben vagyunk és most tanuljuk, hogy a jelenlegi járványügyi problémák kihívásainak miképpen tudunk a lehető legjobban megfelelni. Minden kórház azon dolgozik, hogy átálljon a feltételezhetően nagyszámú új típusú koronavírus fertőzött beteg ellátására. Azonban azt is tudjuk, hogy hazánkban - csakúgy, mint a fejlett világban mindenhol - a szív- és érrendszeri halálozás áll az első helyen, még koronavírus nélkül is. Ezért a mostani helyzetben is mindent el kell követnünk azért, hogy ezen betegek halálozása ne növekedjen.”