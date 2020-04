Hisztériának nevezte a járvány körüli felhajtást az amerikai lelkipásztor, majd belehalt a fertőzésbe

Járvány ide vagy oda, a Mardi Gras-n idén is tömegek voltak New Orleansban. Fotó: Rusty Costanza/AP

Landon Spradlin, az amerikai lelkipásztor nem aggódott a koronavírus miatt. "Nem is emlékszem, hogy beszélgettünk volna a vírusról. Így visszagondolva a történtekre, egyetlenegyszer se beszéltünk róla" - mesélte lánya, a 26 éves Naomi Spradlin, aki New Orleansban csatlakozott édesapjához, aki 1500 kilométerrel odábbról, virginiai otthonából érkezett a legnagyobb amerikai hamvazószerdai karneválra, a Mardi Gras-ra, ahol másik, Naomihoz hasonlóan Texasban élő lánya, Jesse Spradlin is csatlakozott hozzá.

Spradlin a nagy karnevált remek alkalomnak találta a térítésre. "Az volt a küldetése, hogy kocsmákban, klubokban, bárokban játsszon bluest, teremtsen kapcsolatot a zenészekkel, és mondja el nekik, hogy Jézus szereti őket" - mesélte Jesse.

Az idei karnevált a koronavírusjárvány egyik gócpontjának tartják, ahol a tömegben villámgyorsan terjedhetett a fertőzés, Nem véletlen, hogy mostanra New York mellett New Orleans a járvány egyik amerikai gócpontja. Spardlin maga is megbetegedett, de miután a tesztje negatív lett, a közösségi médiában még ki is kelt a vírust övező "hisztéria ellen. Március 13-án még egy olyan félrevezető posztot is kitett a Facebookjára, amiben a sertésinfluenzajárvány halálos áldozatait vetette össze a koronavíruséival, számon kérve a médián, hogy milyen más bánásmódban részesítette a sertésinfluenza-járvány idején Obamát, mint most Donald Trumpot.

Fia, a 32 éves Landon Isaac szerint még beszélték is az apjával, hogy milyen irracionális őrület és félelemkeltés övezi a vírust, biztos, mert választási év van. "Azt szeretném egyből leszögezni, hogy apán nem gondolta kamunak a járványt, tudta, hogy a vírus valódi. Azért posztolta ezt, mert frusztrálta, hogy a média a félelemkeltést választotta fő kommunikációjának" - mondta.

Március közepén aztán Spradlin állapota hirtelen romlani kezdett. Nejével hazaindult New Orleansból Virginiába. "Öt perccel azelőtt beszéltem vele, hogy Észak-Karolinában összeesett volna. "Hallottam, hogy egyre nehezebben lélegzik. Csak annyit mondtam neki, hogy haza kell érniük. De nem sikerült neki" - mesélte Landon Isaac.

Spradlint végül Észak-Karolinában szállították kórházba, ahol kiderült, hogy már kétoldalú tüdőgyulladása van és itt már a tesztje is pozitív lett. Nyolc napig volt az intenzíven, mielőtt meghalt volna. Holttestét neje, Jean karanténjának lezárultával temették el, búcsúszertartását a járvány levonulta utánra halasztották. (Via BBC)