Sorra jelentik be a települések a korlátozásokat a húsvéti turistaroham ellen

A Balaton-parti Tihany polgármesterének felhívása után újabb települések - köztük Hollókő, Szentendre, Tokaj, Velence, Békésszentandrás és Szarvas - vezetői kérik a húsvéti ünnepekhez közeledve, hogy az emberek a koronavírus-járvány miatt ne látogassanak el népszerű kirándulási helyszíneikre.

Szentendrén az ünnepekre elrendelték a belváros részlegesen lezárását is. Hollókőn a kialakult helyzetben úgy döntöttek, hogy a település becsukja kapuit, a hagyományos húsvéti fesztivál is elmarad. Hozzátették, a falut természetesen nem zárhatják be, de arra kérnek mindenkit, hogy maradjon otthon. „Most az itt élők egészségét tartjuk a legfontosabbnak, hiszen ők teszik ezt a falut valóban élővé” - írták, jelezve: a járvány idejére Hollókőn zárva maradnak a múzeumok és a Küszöb információs központ is.

Szentendre húsvétkor zárva lesz a turisták elől - közölte honlapján a város önkormányzata. Az elmúlt hetek tapasztalatai azt mutatták, hogy a kijárási korlátozás ellenére autós turisták tömegei keresik fel hétvégenként a település belvárosát és a Duna-partot. Fülöp Zsolt polgármester ezért - tekintettel az egészségügyi veszélyhelyzetre - elrendelte Szentendre belvárosának részleges lezárását a húsvéti ünnepek idejére. A döntés értelmében csak a belvárosban lakók, az ott tartózkodási hellyel vagy ingatlannal rendelkezők, illetve a védett övezetekbe szóló behajtási hozzájárulás birtokában hajthatnak be gépkocsival erre a területre nagypéntektől a húsvéti ünnepek végéig. A város védett és korlátozott forgalmú övezeteiben ezekben a napokban csak igazoltan fontos szolgáltatás igénybevétele esetén lehetséges a behajtás. „Az intézkedés összhangban van azzal a kormányzati törekvéssel, amelynek célja megakadályozni - az egyre terjedő járvány idején - Pest megye gócponttá válását, egyúttal illeszkedik abba sorba, amelyet több, a turisták által különösen kedvelt település hozott az elmúlt napokban” - fűzték hozzá a közleményben, amelyben mindenkit arra kértek, maradjon otthon.

Tokaj összes parkolóját lezárják a járványveszély miatt a húsvéti és az azt követő hétvégékre. A szigorításra azért volt szükség, mert a kijárási korlátozás ellenére az elmúlt hétvégén is sok turista töltötte a napsütéses délutánt Tokajban. Az intézkedés minden önkormányzati parkolót érint, így a Bodrog partjánál, a Fesztiválkatlannál és a Paulay Ede Színháznál sem lehet majd megállni. Több fizetőparkoló sem nyit ki, erről a terület tulajdonosaival egyeztetve döntöttek. A járványhelyzetben arra kérnek mindenkit, hogy ne látogassák Tokajt.

A békésszentandrási és a szarvasi polgármester közös felhívást adott ki, hogy a közelgő ünnep idején - amikor általában sokan mennek el a Holt-Körös partjára - a települések szállásadói függesszék fel tevékenységüket, a veszélyhelyzet idején ne fogadjanak vendégeket. Sinka Imre és Babák Mihály azt írta: „Térségünk az állandó lakosok létszámához igazodó egészségügyi feltételekkel rendelkezik, az idelátogatók számának növekedése komoly kihívást jelentene az ellátás terén is”.

Velence önkormányzata a múlt hétvégi tapasztalatok alapján szerda délutántól korlátozza a parkolást a városban. A település közösségi oldalára feltöltött helyi televíziós interjúban Gerhard Ákos polgármester elmondta: a hétvégén ellepték a kirándulók a várost, a korzó parkolója megtelt, a környező utcákban is sok idegen jármű parkolt, ezért lezárják a parkolókat a hétvégékre és az ünnepnapokra egészen a járványveszély végéig. Ez alól kivétel a korzóban üzemelő áruház parkolója, ahol a vásárlók egy órát parkolhatnak, valamint a vasút melletti parkoló, amelyet nem zárnak le a munkába járók miatt.

Baranya megye több népszerű üdülőtelepülésének önkormányzata is otthonmaradásra szólította fel az embereket az ünnepek előtt.

A pécsiek kedvelt kirándulóhelyén, a Mecsek hegyei között lévő Orfűn már korábban bezárták a település látnivalóit, és polgárőrökkel segítenek megakadályozni a tavak környékén sétáló, kiránduló emberek csoportosulását. A falu vezetői a sétányok helyett az erdei utak használatára buzdítják az embereket.

A szomszédos Abaligeten is figyelemfelhívó tábla szólítja otthonmaradásra azokat, akik a helyi csónakázótó környékén pihennének. A pécsiek körében leggyakrabban látogatott malomvölgyi tavak mentén a játszótereket már lezárták, a szomszédos települések önkormányzatai pedig arra szólította fel a kirándulókat, hogy ne csoportosuljanak a népszerű tavakat övező helyszíneken. „A járványveszély miatt az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület is bezárta kapuját” - olvasható a helyszín honlapján.

A napokban Tihany polgármestere, Tósoki Imre felhívást tett közzé, mert a jó idő beköszöntével sok kiránduló érkezik a településre. Azt írta, a falu közkedvelt helyszíneit csoportosan keresik fel a vendégek, ami súlyos egészségügyi kockázattal jár, ezért úgy döntöttek, hogy a település központjában lévő parkolókat ideiglenesen lezárják. „Az itt élők egészségének védelmében kérjük a túrázni vágyókat, hogy vegyék komolyan a járvány elleni védekezést, és sétáljanak lakóhelyükön, annak környékén. Ne sodorják saját magukat és másokat veszélybe. Tartsák be a kijárási korlátozásokat!” - olvasható a felhívásban.