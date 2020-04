25-30 ezer idénymunkás is hiányozhat a mezőgazdaságból

A koronavírus és a határlezárások miatt nem jönnek a vendégmunkások Erdélyből és Kárpátaljáról, ezért mintegy 25-30 ezer idénymunkás hiányzik a mezőgazdaságból.

Ez azért is rossz hír, mert most kezdődik a betakarítási szezon, a szezonnyitó spárgabeszedéshez 2-3 ezer plusz emberre lenne szüksége az ágazatnak. A mezőgazdaság majd májusban lesz igazán nagy gondban, amikor a legtöbb gyümölcsöt és zöldséget szedik be. Bár van szó arról, hogy a román határtól 30 kilométeres körzetben lehetővé teszik a munkacélú ingázását, az ennél messzebb lévő kertészetek akkor is bajban lesznek. Az ágazatban dolgozók abban bíznak, hogy a munkájukat ideiglenesen elvesztő dolgozókat be fogják tudni vonni a mezőgazdasági munkákba. (novekedes.hu)