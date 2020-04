Pozitív koronavírus-tesztet produkált az Ózdi Acélművek alkalmazottja, két hétre minden azonos műszakban dolgozót szabadságoltak

Az Ózdi Acélművek Kft. közleményben jelentette be, hogy április 10-én a gyár egyik dolgozója rosszul lett, a protokoll szerint a Miskolci Semmelweis kórházba szállították, ahol többek közt koronavírus-gyorstesztet is végeztek rajta, ami pozitív lett.

A fertőzést minden kétséget kizáróan bizonyító vizsgálat eredménye vasárnap készül el.

A cégvezetés nem várja meg ennek eredményét, és annak kimenetelétől függetlenül is két hétre szabadságoltak mindenkit, aki az alkalmazottal egy műszakban dolgozott. A maszk viselését kötelezővé tették, és fertőtlenítést rendeltek el minden olyan helyiségben, ahol a fertőzött munkatárs a munkavégzés idején tartózkodhatott.

„A legfontosabb dolgozóink egészségének megóvása, ezért az eddigieken felül azonnal újabb óvintézkedéseket vezettünk be, folyamatosan kapcsolatban állunk az ÁNTSZ szakembereivel és mindenben követjük utasításaikat a jövőben is. A régió egyik legjelentősebb munkaadójaként 600 munkavállalónk megélhetéséért is felelősek vagyunk, ezért a legmagasabb fokú biztonsági intézkedések mellett is az a célunk, hogy fenn tudjuk tartani a termelést” - írja a közlemény.



Egy másik dolgozó április 11-én jelezte, hogy lázas és rossz a közérzete. A mentők őt is kórházba szállították, de az érintett arról tájékoztatta a cégvezetést, hogy tesztje negatív eredményt hozott.