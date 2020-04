Erős széllel és csapadékkal megérkezett a hidegfront. Itt, a Róőzsadomb tövében az elmúlt percekben támadt fel a szél, de a Windy.com radartérképe alapján Győrtől Komáromig már komoly vihar tombol.

Az országon áthaladó hidegfront nyomán hirtelen vége szakad a húsvéti hétvégét uraló koranyári időnek, keddre bő tíz fokot eshet a hőmérséklet. Miközben ma még 26 fok körül alakult a csúcshőmérséklet, holnap nem lesz 13-nál melegebb. Emellett csapadékos is lesz az idő, keddről szerdára virradó éjszaka pedig a fagyzugos részeken és a hegyvidékeken kemény fagyok is jöhetnek. Szerdán a minimumhőmérséklet akár mínusz 8 fok is lehet, és még csütörtök hajnalban is várható fagy.

A hidegfront hatása csak átmeneti lesz. szerdán még legfeljebb 18 fokig melegszik csak az idő, de csütörtökön és pénteken már 20 fok fölött alakulhat, a csúcshőmérséklet pénteken akár a 26 fokot is elérheti a mostani előrejelzés szerint - bár ezen az időtávon már meglehetősen megbízhatatlanná válnak az ilyen előrejelzések.