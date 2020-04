Több európai országban is lazítanak a korlátozásokon

Európa-szerte több országban is a járványügyi korlátozások lazítására készülnek. A spanyol és a szlovén tervekről már korábban beszámoltunk, de az MTI összefoglalója szerint ezen a két országon kívül Ausztriában, Dániában, Csehországban, Litvániában, Norvégiában és Olaszországban is lazításra készülnek a fertőzések számának csökkenését látva.

Ausztriában eddig is nyitva lehettek az élelmiszerboltok, patikák és trafikok, húsvét után viszont a kisebb, 400 négyzetméternél nem nagyobb üzletek, barkácsáruházak, autószervizek és -mosók, vasedényboltok, zálogházak és a szabadtéri piacok is újranyithatnak, igaz, csak 7:40-19 óra között. Az üzletekben korlátozni kell az egyszerre vásárlók számát, aki túl sok vevőt enged be, azt akár 3600 euróra (~1,3 millió forint) is bírságolhatják.

Az osztrák kormány tervei szerint május 1-től valamennyi üzlet kinyithatna már az országban. Tömegrendezvényeket a tervek szerint június végéig továbbra se lehetne tartani.

Csehországban már csütörtöktől bővült a nyitva tartó üzletek száma, ugyanakkor szigorodtak az üzletek működtetésének higiéniai feltételei. Kinyitottak a sportboltok, a barkácsáruházak, a vaskereskedések. Sokan megrohamozták a barkácsüzleteket és kertészeteket, mert a kijárási korlátozások idején sokan otthonuk felújításába kezdtek. A cseh kormány a további boltok megnyitását a járványhelyzettől tette függővé. Az iskolák leghamarabb május végén nyithatnak újra, a határok teljes újranyitása egyelőre nem merült fel.

Norvégiában április 20-tól előbb az óvodákat, majd egy hétre rá az általános iskolák alsó tagozatát nyitnák újra. Április 20-tól emellett ismét működhetnek a fodrászüzletek, a gyógytornászok és a pszichológusok rendelői is.

Dániában április 15-től újranyitnák az óvodákat és az iskolák alsó tagozatát, hogy tehermentesítsék a munka mellett gyermekeikről is gondoskodó szülőket. Mette Frederiksen miniszterelnök ugyanakkor jelezte, hogy alapvetően arra kell berendezkedni, hogy bizonyos korlátozások még hónapokig érvényben maradhatnak.

Litvániában a húsvéti adatoktól teszik függővé a kijárási korlátozások lazítását. Amennyiben nem lesz újabb tetőzés, szerdán hozhatják meg az új szabályokat.

Olaszországban keddtől újra kinyithatnak a könyvesboltok, az erdészetek, és a csecsemőcikkeket árusító üzletek. Giuseppe Conte miniszterelnök pénteki bejelentése szerint minden más járványügyi korlátozást május 4-ig meghosszabbítottak. Akkortól Conte szerint megkezdődik a "második fázis", amiben igyekeznek egyre több gazdasági ágazatot újranyitni. Az iskolák viszont akár egészen szeptemberig zárva maradhatnak.