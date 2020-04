A kisebb üzletek és parkok újranyithatnak Ausztriában

Megtörtént az első lépés a normalitás felé, a koronavírus-járvány visszaszorítására irányuló ausztriai intézkedések hatásosak voltak, ezért ismét kinyitottak a 400 négyzetméternél kisebb üzletek - jelentette ki Sebastian Kurz osztrák kancellár kedden délelőtt egy bécsi sajtótájékoztatón. A Guardian beszámolója szerint a bejelentés az üzletek mellett a közparkokra és a kertészeti- és barkácsboltokra is vonatkozik.

Fotó: ROLAND SCHLAGER/AFP

"A helyzet még nem olyan, mint korábban volt" - állapította meg Kurz. Felhívta a figyelmet arra, hogy a későbbiekben is a járvány alakulásának függvényében döntenek majd az óvintézkedések esetleges további enyhítéséről. A politikus hangsúlyozta, hogy a válságot még nem sikerült leküzdeni.

Elmondása szerint a kormány kidolgozott egy tervet az üzletek, a vendéglátóhelyek lépésről lépésre történő megnyitására, de ha a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos adatok kedvezőtlenül alakulnak, "meghúzzák a vészféket". "Annyi szabadságot adunk, amennyi lehetséges, és annyi korlátozás lesz érvényben, amennyi szükséges" - fogalmazott.

A kancellár figyelmeztetett arra is, hogy továbbra is érvényben vannak az óvintézkedések, így a szájmaszk viselése kötelező az üzletekben és a közösségi közlekedési eszközökön is, és a kijárási korlátozást is be kell tartani. Arról is beszélt, hogy a kormány eltökélt szándéka a gazdaság mielőbbi beindítása: egyre több cég tér át a részmunkaidős foglalkoztatásra, hogy munkahelyeket mentsen meg. A 38 milliárd eurós segélycsomag pedig segíti őket abban, hogy átvészeljék a válságot - tette hozzá.

Rudolf Anschober egészségügyi miniszter szerint a "maraton első szakaszának végéhez" érkeztek, a második szakasz ugyanakkor nehezebb lesz - tette hozzá. A tárcavezető "nagy sikernek" nevezte, hogy míg nemzetközi szinten aggodalomra ad okot a járvány terjedésének mértéke, addig Ausztriában az időben bevezetett óvintézkedések hatásosak.

Kifejtette, hogy március közepén még drámai volt a helyzet, és naponta átlagosan 42 százalékkal nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma; ezzel szemben jelenleg 0,8 százalék körüli a növekedés mértéke; tíz nap óta pedig naponta nagyobb növekedést mutat a gyógyultak, mint az új fertőzöttek száma. Mostanáig 14147-en fertőződtek meg koronavírussal, jelenleg 7542 gyógyultat és 6168 igazolt beteget tartanak nyilván.

Karl Nehammer belügyminiszter köszönetet mondott a lakosságnak a példamutató magatartásért. Húsvétkor szombaton és vasárnap kevesebben sértették meg a koronavírussal összefüggő intézkedéseket, mint előző hétvégén; ezúttal országosan 2246 feljelentést tettek a rendőrök, és 380 esetben szabtak ki helyszíni bírságot. Az óvintézkedések bevezetését követő négy hétben 24510 feljelentést tettek a rendőrök az óvintézkedések, illetve a korlátozások megsértése miatt. Ausztriában kedden 14 300 üzlet nyitott ki ismét, több üzlet bejáratánál már a nyitás előtt hosszú sorok alakultak ki. (MTI, Guardian)