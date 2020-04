Koronavírus-nyálteszt kerül forgalomba Amerikában

A Rutgers Egyetemen kifejlesztettek egy új koronavírus-tesztet, ami nyálmintából is képes lesz kimutatni a fertőzést. A forgalomba helyezésre már zöld lámpát adott a fogyasztóvédelem is, úgyhogy az új teszt már szerdától elérhetővé válik az Egyesült Államokban.

A hagyományos PCR-tesztet vattapálcával végzik, az orr-váladékból vesznek általa mintát, és laboratóriumi körülményekre van hozzá szükség, az új módszer ezzel szemben nem kellemetlen, és naponta könnyen több ezer is elvégezhető belőle, így a tömeges tesztelésnek is nagyobb teret biztosít. Hiszen a tesztalanynak csupán nyálmintát kell adnia egy üvegcsébe.

A nyálminta alapján végzett genetikai tesztelést az egyetem a Spectrum Solutions és az Accurate diagnosztikai laborokkal közösen folytatja le. A teszteket elsőkörben az egyetemmel szerződő álló biztosító New Jersey-i ügyfelei próbálhatják ki, de elérhető lesz a közeli Newark egyetemi kórházában és New Brunswickben is, New Jersey államban.

A tesztek eredményére előreláthatóan 24-48 órát kell várni. A teszteket a Rutgers Egyetemen elemzik ki automatizált mintaelemzési technológia segítségével. A kapacitás: napi 10 ezer minta. A fogyasztóvédelmi kormányügynökség azonnal sürgősségi engedélyeztetési ejárásban engedélyezte a tesztek forgalomba állítását a veszélyhelyzetre való tekintettel. (nj.com)