A debreceni idősotthonok teljes körű koronavírus-szűrését rendelte el az önkormányzat

Múlt csütörtökön koronavírus-fertőzés gyanújával szállítottak el a mentők egy idős gondozottat Debrecen egyik idősotthonából. Bár a vizsgálatok később megállapították, hogy nem fertőződött meg,

az önkormányzat a gondozottak teljes körű koronavírus-szűrését rendelte el a debreceni idősotthonokban,



jelentette be Papp László polgármester szerdán. Debrecenben két önkormányzati fenntartású idősotthonában már a veszélyhelyzet elrendelése előtt is szigorú intézkedéseket léptettek életbe, mondta, kiemelt figyelmet fordítottva a folyamatos orvosi ellátásra és jelenlétre, valamint a fertőtlenítőszerekkel és védőfelszereléssel való ellátásra. Papp hozzátette: az intézmények pandémiás tervvel rendelkeznek, az infekciókontrollnak külön felelőse van, a dolgozókat pedig folyamatosan képzik és információval látják el. Már március közepén a Pallagi úti idősotthonban kialakítottak egy izolációs részleget is, hogy szükség esetén ott helyezzék el a fertőzött betegeket. Az 50 fő befogadására képes részlegnek külön bejárata, külön személyzete és saját egészségügyi felszerelése van. A városvezető szerint már ki is jelölték a kizárólag ott dolgozó alkalmazottakat. (MTI)