A nagy gazdasági világválság óta nem látott visszaesésre számít az IMF

A nagy gazdasági világválság, vagyis 90 éve nem látott visszaesésre számít idén a koronavírusjárvány miatt a Nemzetközi Valutaalap (IMF). Előrejelzésük szerint idén akár három százalékkal is csökkenhet a globális GDP - ez hatalmas fordulat a korábbi előrejelzéseikhez képest, az év elején még 3,3 százalékos növekedést jósoltak globálisan.

Összehasonlításképp, a 2008-9-es nagy pénzügyi világválság idején kevesebb mint egy százalékkal csökkent a globális GDP. Mint elemzésükben írják, a járványra válaszul hozott karanténintézkedések hatására "olyan mértékben és tempóban omlott össze a gazdasági aktivitás, amire az életünkben még nem volt példa".

Az IMF a G7 pénzügyminisztereinek virtuális konferenciájával egyidejüleg adta közzé becslését. A világ vezető gazdasági hatalmainak pénzügyminiszterei reagáltak is rá a tanácskozásuk után kiadott közleményükben, amiben arra fogadkoztak, hogy koordináltan lépnek majd fel a növekedés beindítása, a munkahelyek védelme és a világ pénzügyi rendszerének megerősítése érdekében. Egyben jelezték, hogy az IMF akár ezermilliár dollárt is felszabadíana hitelezésre, hogy segítse a legsérülékenyebb gazdaságok túlélését. A G7-ek azt is jelezték, készek felfüggeszteni a szegényebb országok adóságtörlesztési kötelezettségét. Ehhez a G20 csoportnak is hozzá kell majd járulnia, ezek pénzügyminiszterei még a héten virtuális tanácskoázst tartanak.

Az IMF a hosszabb távú kilátásokkal kapcsolatban is óvatosabb. A szervezet nem lát reális esélyt az ún. V típusú kilábalásra, vagyis arra, hogy a járványügyi korlátozások miatti visszaesés után a gazdaság azonnal helyreállhat. Szerintük a brutális amerikai munkanélküliségi adatok - a járvány kezdete óta már vagy 17 millióan vesztették el a munkájukat -, és az ellátási lánc összeomlása még jövőre is a járvány előtt becsült trendek alatt tartja majd a világgazdaság növekedését.

Azt is jelezték, hogy az előrejelzés idővel tovább romolhat, mert még az se biztos, hogy a gazdasági aktivitás nem fog tovább csökkenni. Az is rontja a kilátásokat, hogy a járvány alatt kiköltekező családok valószínűleg inkább megtakarítani próbálnak majd a járvány múltával, ahogy a cégek is vonakodhatnak majd a tőkebefektetésektől. Így viszont az államok adóbevételei is csökkenni fognak, ami megszorító intézkedésekre késztetheti majd azokat a kormányokat, ahol elszabadul a hiány. (Via The New York Times)