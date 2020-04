Csak New Yorkban több mint tízezer halottja van eddig a járványnak

New Yorkban hűtőkonténereket vetnek be átmeneti halottasházként a kórházak parkolóiban. Fotó: ANGELA WEISS/AFP

3700 halottat adtak hozzá kedden New York városában a koronavírus halálozási statisztikáihoz. Olyan esetekről van szó, ahol az áldozatokon nem végeztek tesztet, de minden jel szerint a járvány okozta a halálukat. Ezzel már csak New York városában tízezernél több halálos áldozata van a koronavírusnak, írja a New York Times. Ez alapján New Yorkban az egy főre jutó halálesetek száma még az olaszországit is meghaladja.

Ráadásul a vírus nem csak közvetlenül gyilkol. A riasztó adatok szerint New Yorkban megugrott a fertőzéstől független halálozások száma is, aminek az egészségügyi ellátórendszer túlterheltsége lehet az oka. Az adatok alapján március 11-április 13 között háromezerrel többen haltak meg a városban, mint egy átlagos évben várható lenne. A Times szerint ezt a többlethalálozást nem lehet feltétlenül a járványhoz kötni, de valószínűleg nem következtek volna be, ha nincs a járvány. "Ez a covid egy újabb hatása" - mondta erről Oxiris Barbot, a New York-i közegészségügy biztosa.

A Times szerint arányaiban az idősotthonokban és saját otthonaikban elhunytak között lehetnek sokan olyanok, akiket a járvány vitt el, de nem tesztelték őket a vírusra.