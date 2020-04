Ausztriában elmarad a fesztiválszezon, de május közepétől a múzeumok már kinyitnak

Május közepétől Ausztriában megnyithatnak a múzeumok és az egyéb kiállítóterek, jelentette be pénteken Werner Kogler osztrák kulturális miniszter. Júliustól pedig kisebb rendezvényeket is tarthatnak a járványügyi szabályok betartása mellett. Ugyanakkor a nagyobb rendezvények augusztus 31-ig biztosan elmaradnak, így a fesztiválszezon itt is elmarad. Arról, hogy a bregenzi vagy a salzburgi ünnepi játékokat megtarthatják-e, még nem döntöttek.

Ugyanakkor dolgoznak egy pénzügyi alapon is, amiből a bevételek kiesése miatt bajba jutott művészeket és intézményeket segítenék ki. Ennek a részleteit még áprilisban ismertetik.

Az egészségügyi miniszter szerint lépésről lépésre a kórházak is megnyithatnak, valamint az orvosi praxisok is visszatérhetnek a normális menetrendhez. Ugyanakkor az egészségügyi intézményeknél a korlátozások feloldásánál figyelembe kell venni a járvány területi sajátosságait. A rendszer védelme érdekében a látogatókra vonatkozó korlátozások továbbra is érvényben maradnak. (Die Presse/ORF)