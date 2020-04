Meggyógyult a vírusfertőzésből Győr polgármestere

Három koronavírus-tesztje is negatív lett Dézsi Csaba Andrásnak, Győr polgármesterének, ezért pénteken újra munkába állt polgármesterként, és a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház orvosaként - közölte az önkormányzat az MTI-vel.

Dézsiről április 1-jén bizonyosodott be, hogy megfertőződött a vírussal. Miután második, önköltségen végeztetett tesztje is pozitív lett, enyhe tünetekkel két hétre karanténba vonult. Így tett Radnóti Ákos alpolgármester is, mivel Dézsivel együtt ő is érintkezett a város jegyzőjével, Lipovits Szilárddal, akiről később szintén bebizonyosodott, hogy koronavírusos.