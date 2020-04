Trump három amerikai állam "felszabadítását" követelte a korlátozások alól

Segíts a szerkesztőségnek ! Nélküled nincs 444.

Még az elmúlt években sokat látott amerikai közéletben is komoly hatást váltott ki Donald Trump elnök három Twitter-posztja, melyben három olyan állam 'felszabadítására' szólított fel, melyek élén demokrata párti kormányzók állnak.

A felszabadítás úgy értendő, hogy az ottélők engedjék el végre a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások betartását, azaz ne maradjanak otthon, és ne tartsák be az ajánlott fizikai távolságtartást sem a többi embertől.

Fotó: JEFF KOWALSKY/AFP

Az elmúlt napokban az amerikai jobboldalon több olyan mozgalom is felbukkant, amely a korlátozások feloldását követelte, mivel szerintük ez sérti az alapvető szabadságjogaikat. Ezekhez csatlakozott Trump, amikor kiírta, hogy “LIBERATE MINNESOTA!", “LIBERATE MICHIGAN!” majd harmadikként, hogy “LIBERATE VIRGINIA", és ehhez odaírta azt is, hogy védjék meg az amerikai alkotmány második módosítását, ami amúgy a a fegyverviseléshez való jogot mondja ki, és ami Trump szerint jelenleg támadás alatt áll az államban.

A közelmúltban több államban is tüntettek szélsőjobboldali csoportok részvételével. A tiltakozók a korlátozások feloldását, illetve a gazdaság újraindítását követelték, többeknél lőfegyverek is voltak. Trump nem említette Ohio és Utah államokat, ahol szintén voltak tüntetések, de ahol republikánus a kormányzó.

Tüntetők Michiganban Fotó: Paul Sancya/AP

Az amerikai elnök megszólalása kevéssel azután történt, hogy az Egyesült Államokban az eddigi legnagyobb ugrást regisztrálták a halálesetek számában: egyetlen nap alatt 4591-et (igaz, ehhez az is kellett, hogy bővítették azokat az eseteket, melyeket a vírus áldozatai közé sorolnak).

Jelenleg az USA a leginkább kitett ország a járványnak, közel 700 ezer fertőzés mellett 36 ezer halálesettel.

A pénteki, fehérházi sajtótájékoztatón Trump nem tartotta valós veszélynek, hogy az összeverődő tüntetők között is terjedhet a vírus. Az elnök arról beszélt, hogy a számára nagyon felelősségteljes embereknek tűntek a tiltakozók, akikkel egy kicsit keményen bántak.

Trump pénteken annak ellenére marasztalta el a demokrata kormányzókat, hogy jelenleg még amúgy a szövetségi kormány ajánlásait tartatják be az államokban. Ugyan többször volt már szó arról, hogy a Trump-kormány lazíthat a korlátozásokon, de erre még nem került sor.

Ezzel kapcsolatban az amerikai elnök egész héten összevissza kommunikált: hétfőn még arról beszélt, hogy teljes hatalmában áll minden államban felszámolni az otthonmaradást előíró korlátozásokat, csütörtökön viszont már csak ajánlásokról beszélt, melyek alapján a kormányzók dönthetnek arról, mi nyisson újra az államokban. A pénteki Twitter-posztjai pedig a jelek szerint a saját szakértőinek a figyelmeztetésével is szembement.

Csütörtökön végül a szövetségi kormány közzétette irányelveit, ami három szakaszban, lassan és fokozatosan támogatja csak az üzletek és a közösségi élet újraindítását, mindhárom szakaszra legalább 14-14 napot hagyva.

A helyzet különösen éles lehet Michigan államban, ahol a vírus is sokakat fertőzött meg, és nagyon sokan veszítették el az állásukat, ráadásul az államnak fontos szerepe lehet az elnökválasztás során is. Szerdán tüntettek is szélsőjobboldali csoportok a fővárosban, Lansing városában. A legtöbben az autójukban maradva cikáztak az utcákon, de egy kisebb csoport felállt a helyi kongresszus épületének lépcsőjére is.

Fotó: LOGAN CYRUS/AFP

A Guardian összefoglalója szerint az új mozgalmat sokan hasonlították már a republikánus párt jobbszélén egy évtizeddel ezelőtt felbukkant Tea Party-hoz, és arra lehet számítani, hogy a hasonló megmozdulások száma csak nőni fog, ahogy egyre nő majd a feszültség is a közegészségügyi és járványügyi szempontból megfogalmazott vélemények, illetve a gazdaság újraindítását sürgető hangok között.