Bekapcsolva maradt a walesi miniszter mikrofonja, miközben kollégáját gyalázta az online kormányülés alatt

Wales egészségügyi minisztere, Vaughan Gething mérgelődve kelt ki egy kollégája és párttársa, Jenny Rathbone ellen a walesi kabinet online ülése alatt, csakhogy mikrofonja bekapcsolva maradt, így panaszos szavait nemcsak azok címzettje, hanem a kormány összes tagja hallotta.

A Wales Online cikke szerint Gething mérgelődése közben többek között azt kérdezte, hogy "what the fuck is the matter with her", amit talán a "mégis mi a fasz baja van" kérdéssel lehet legjobban magyarul visszaadni. Rathbone egy rakás kérdést tett fel az egészségügyi miniszternek, elsősorban a koronavírusos tesztelésekkel kapcsolatban, és azt is kifogásolta, hogy válaszkörzetében vannak olyan szociális gondozók, akik nehezen tudják teszteltetni magukat.

Gething előbb higgadtan válaszolt a kérdésekre, majd amikor végzett, olyasvalakinek tolmácsolta a felháborodását, akivel egy helyiségben volt, de nem vette észre, hogy mikrofonja bekapcsolva maradt, így ezt az online ülés minden résztvevője hallgatja.

Nem sokkal ezután az ülést megszakították, míg e "technikai problémát" el nem hárították. A felvételeken látni lehetett azt is, hogy a többi miniszter vagy röhögött, vagy a fejét fogta, amikor rájött, hogy mi történt.

Gething azóta Twitteren írt arról, hogy nyilvánvalóan szégyelli a történteket, és közölte azt is, hogy azóta már bocsánatot kért Rathbone-tól, illetve közölte vele azt is, hogy szívesen beszélne vele a történtekről.