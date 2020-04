Az oszakai polgármester szerint a sokat tökölő nők helyett most a férfiaknak kéne bevásárolniuk

Segíts a szerkesztőségnek ! Nélküled nincs 444.

Macui Icsiro, Oszaka polgármestere. Fotó: Pool for Yomiuri/The Yomiuri Shimbun via AFP

Kritikák özönét zúdította magára Oszaka polgármestere. Macui Icsiró szexista megfigyelései alapján ugyanis azt tanácsolta, hogy a járvány idején inkább a férfiak járjanak bevásárolni, mert a nők túl sokat tökölnek a pultoknál.

"A férfiak csak felkapkodják, amiről azt mondták nekik, hogy vegyék meg, aztán már mennek is. Úgyhogy szerintem az volna jó, ha ők vásárolnának, elkerülve az érintkezést másokkal" - mondta, miután kifejtette, hogy a nők "bámészkodnak és mindenről hezitálnak".

Egy újságíró kérdésére aztán belátta, hogy nézetei kicsit avíttak, de azért hozzátette, hogy a saját családjának tapasztalatai alapján igazak.

Meg is kapta a magáét, a japán kommentelők szerint Macui "tele van előítéletekkel", illetve "tiszteletlen" a nőkkel, és különben is, léteznek határozatlan férfiak és határozott nők is. (Via The Guardian)