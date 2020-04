Halló, egy űrhajó csapódott a nappalimba, lefényképezné nekem?

Segíts a szerkesztőségnek ! Nélküled nincs 444.

Ha a zenehallgatástól az ételrendelésig mindent digitalizáltunk, miért pont a kárfelmérést hagynánk ki a buliból? Útmutató földönkívüli civilizációk űrhajó-baleseteihez és sok minden máshoz.

A Monty Python-tag Terry Jones a sci-fi szerző Douglas Adams kérésére készítette el az 1997-es videójáték, a Starship Titanic regényváltozatát, amin Adams dolgozott. A játék azzal a jelenettel indít, hogy a Titanic névre keresztelt csillaghajó az első útján – természetesen – meghibásodik, és belecsapódik a főszereplő házába.



Most képzelje magát a játékos helyébe; ön mit tenne? Először nyilván megkönnyebbülne, hogy életben maradt; aztán túlesne azon a sokkon, hogy egy földönkívüli civilizáció járműve zuhant a lakóházára; és végül alighanem eszébe jutna az is, hogy mekkora kár keletkezett az ingatlanban, és hogy ki fogja ezt megtéríteni? Negyedik opcióként valószínűleg fölmerülne a fényképezés gondolata is, hogy megörökítse az utókornak a kapcsolatfelvétel napját (és eladja őket a legjobban fizető bulvárlapoknak, hátha a biztosító vis maiorra hivatkozva visszatartaná a kártérítést).



Bár a földönkívüli civilizációk eleddig nem próbáltak kapcsolatba lépni az anyabolygónkkal, a kárigények felmérése, a fotózás és a biztosítás összekötése már készen áll. Az Allianz online videós kárfelvételi lehetőségével digitalizálhatjuk a kárfelmérő szakemberek munkáját – pontosabban egy részét átadhatjuk egy okostelefonos applikációnak. Túl azon, hogy ez a módszer gyors, egyszerű és kényelmes lehetőséget biztosít az ingatlanokban vagy gépjárművekben esett kisebb károk felmérésére, a mai koronavírusos időkben az egészségügyi kockázatok is mérsékelhetők, mivel a módszer nem igényli a kárfelmérő szakértők jelenlétét. De egyébként is hiánypótló megoldásról van szó: az Allianz felmérése szerint az ügyfelek 44 százaléka díjfizetésre, 32 százalékuk személyes adatok módosítására, 29 százalékuk pedig dokumentumigénylésre használják az online ügyintéző felületeket. Ezek után nem meglepő, hogy komoly igény mutatkozik egy online kárfelmérési szolgáltatásra is.



Hogy ehhez mire van szükségünk? Először is egy káreseményre – mint említettük, kisebb, a lakóingatlanban vagy járműben keletkezett kárra. (Meghibásodott csillaghajók okozta káreseményhez nem kell szakértőt hívni: a fél világ a kertünkben fog tolongatni, hogy láthassák, szóval biztosan akad köztük ingatlanbiztosítási szakértő is.) Ezután jöhet a kárbejelentés; szerencsére az Allianznál már évek óta van lehetőség rá, hogy ezt is egy olajozottan működő online felületen végezhessük el. Az online videós kárfelmérési lehetőség viszont valóban újdonság. Ennek az igénybevételéhez egy mobiltelefonra és stabil internetkapcsolatra lesz szükség. A telefonra fogjuk telepíteni, illetve ezzel fogjuk használni az AllianzConnX mobilapplikációt. (Az alkalmazás Androidra és iOS-re egyaránt elérhető.)

A naptár funkció kiválasztásával foglalhatunk egy kárfelmérési időpontot; ennek megadása után a szakértők akár 2 órán belül is reagálhatnak az értesítésre. A kárfelmérő szolgáltatások elindításához az allianzos kolléga közbenjárása mindenképpen szükséges, mert ő küldi az alkalmazás aktiválásához szükséges kódot vagy aktiváló linket SMS-ben, illetve e-mailben. Ha megérkezett a meghívó vagy az aktiváló kód, elindíthatjuk az AllianzConnX-et; fogadjuk el a felhasználói feltételeket, és létrejön a kapcsolat.

A következő lépéstől a privacy-hívők alighanem összerezzennek, mivel az alkalmazásban engedélyeztetnünk kell, hogy a kárfelmérő szakember hozzáférhessen a mobilos helyzetinformációkhoz (azaz a tartózkodási helyünkhöz), illetve a telefon kamerájához és a mikrofonhoz – de nyugi, ha személyesen szállna ki, neki is megadnánk a címünket, és a saját érzékszerveivel ugyanazt tapasztalná meg, mint amit a telefonunkon keresztül fog. A fenti engedélyeztetésekre azért van szükség, hogy a szakértő a kamera segítségével megvizsgálhassa a szóban forgó kárt, illetve annak környezetét.



A fotózás nem a mi dolgunk, bár ha korábban készítettünk fotókat a balesetről, azt is megoszthatjuk a biztosítóval. A képeket a biztosító kárfelmérő szakembere fogja elkészíteni, nekünk csak tartanunk kell a telefont. Ha a szakértő elkészítette a kárfelméréshez szükséges fotókat – annyit, amennyit a helyzet megkíván –, elmentheti azt a káranyag elkészítéséhez, elvégezheti a kalkulációt, illetve a szükséges műszaki azonosítást, majd a jogalapi ellenőrzés elkészítése után felajánlja a kártérítési összeget. Ha rábólintunk az ajánlatra, a szakértő intézkedik az utalásról, és – szerencsés esetben – a pénz akár 24 órán belül meg is érkezhet. Ha kedvünk tartja, a kapcsolat bontása után kitölthetünk egy néhány kérdésből álló felmérést is, amivel a biztosító munkáját segíthetjük.

Összegezzünk: megtörténik a baj, telefonálunk egyet, letöltjük az alkalmazást, kattintunk az aktiváló linkre, fotózunk, megosztjuk a képeket, vitatkozunk egy kicsit az áron, aztán hátradőlve várhatjuk, hogy megérkezzen a pénz. Ugye, hogy nem is volt olyan bonyolult? Oké, ha egy csillaghajó csapódna a házába, inkább a NASA-t, a CIA-t és a sajtót értesítse; a többit viszont nyugodtan rábízhatja az AllianzConnX-re.