Müller: a lélegeztetőgépen levők helyzete se reménytelen

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériuma parlamenti államtitkárának sikerjelentésével indult az Operatív Törzs pénteki sajtótájékoztatója. Rétvári gyakorlatilag csak érintőlegesen, mintegy leküzdendő válságról beszélt csak az aktuális járványról, hogy a 13. havi nyugdíj újbóli bevezetését a már egy évtizede nem kormányzó MSZP 2008-as válságkezelésével vethesse egybe. Akkor törölték el ezt az ellátást, amit a kormány most Rétvári tájékoztatása szerint "fokozatosan" vezet vissza. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy jövő februárban csak egy heti plusz nyugdíjat kapnak, a teljes egyhavi összeg csak 2024 februárjától jár majd.

Rétvári végül azt is megemlítette, hogy az idősek védelmében a következő napokban kétmillió védőmaszkot és háromszázezer pár gumikesztyűt küldenek az idősotthonokba.

Müller Cecília tisztifőorvos tájékoztatása szerint jelenleg 877 beteg szorul kórházi kezelésre, közülük 61-en vannak lélegeztetőgépen. "Az ő helyzetük se reménytelen, számos alkalommal beszámoltunk, hogy többeket kiváló gyógyító orvosainknak köszönhetően sikerült a lélegeztetőgépről levenni" - mondta.

Ezután a folyamatban levő kutatásokról beszélt röviden. Mint mondta, kíváncsian várja a vérplazmából előállított szérummal kapcsolatos eredményeket. Ezt a szérumot a covid-19-ből felgyógyultak véréből kinyert antitestekből lehet előállítani, épp ezért kérte, hogy a fertőzésen már túlesettek "emberbaráti szeretetből csatlakozzanak ehhez a kutatáshoz". A szérummal jelenleg egy beteget kezelnek, ő súlyos állapotára tekintettel három részletben kapja meg a szérumot, az utolsó adagot holnap, vagyis az eredményekre még várni kell.

Müller azt is elárulta, hogy holland minta alapján a magyar közegészségügy is vizsgálni kezdte a szennyvizet. Mint mondta, Budapesten egyelőre szennyvízből nem tudták kimutatni a koronavírust. A koronavírus a széklettel is távozik a szervezetből, így elvben a szennyvíz vizsgálatával a járvány valós mértékére, a tünetszegény, illetve tünetmentes fertőzöttek számára is lehetne következtetni.

Lakatos Tibor rendőrezredes tájékoztatójából végre fény derült arra, hogy milyen okokból szabnak ki büntetéseket a rendőrök. Mint mondta, hétvégente több a szabályszegés, mert ilyenkor többen hagyják el a lakóhelyüket a kijárási korlátozásokban felsorolt felmentési okokon túli indokkal, illetve többen szegik meg a távolságtartási szabályokat is. Lakatos a HVG kérdésére, hogy a Fővárosi Önkormányzat által hozott maszkviselési szabályok betartását kinek kell ellenőriznie, azt mondta, hogy ez alapvetően a szabályt megalkotó önkormányzat feladata, amibe bevonhatja a közterület-felügyeletet és a polgárőrséget.